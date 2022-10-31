РФ завдала масованих ракетних ударів по Україні: які регіони зазнали атак (фото)

Ракетні удари Росії були націлені на інфраструктурні об'єкти, деякі міста та регіони залишилися без електрики та водопостачання.

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Вранці 31 жовтня Росія завдала масованих ракетних ударів територією України. Вибухи пролунали у Києві, Харкові, Запоріжжі Черкаській, Вінницькій, Полтавській областях. А радник голови Міністерства внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив, що в небі над Україною зафіксували 40 російських ракет.

Вибухи у Києві та області

Мер столиці Віталій Кличко розповів, що російські війська вкотре атакували об'єкти енергетичної інфраструктури. У результаті частина міста залишилася без електрики, а в деяких районах немає водопостачання.

За його словами, Росія зашкодила об'єкту, який забезпечував електрикою близько 350 тисяч квартир Києва. Наразі енергетики працюють над ліквідацією наслідків.

Крім того, у Києві працювали системи протиповітряної оборони, які перехоплювали ворожі ракети. Голова Київської обласної військово-цивільної адміністрації Олексій Кулеба розповів, що у Київській області також працюють підрозділи протиповітряної оборони.

Голова Нацполіції Київської області Андрій Нєбитов повідомив, що в регіоні через російські обстріли та попадання є пошкоджені будівлі. Також відомо про поранених.

Атака ЗС РФ на Харків

Мер Харкова Ігор Терехов розповів, що вранці у місті зафіксували два удари по об'єктах енергетичної інфраструктури.

Голова Харківської ОВ Олег Синєгубов повідомив, що попередньо удари здійснювалися ракетами комплексу С-300, які запустили з Бєлгорода. Пошкоджено об'єкти критичної інфраструктури, тому в обласному центрі можливі перебої зі світлом.

"Постраждалих наразі немає, всі служби працюють на місцях влучень. Інформація уточнюється", — написав він.

Після "прильотів" у Харкові зупинилася робота метрополітену.

Удари по Запоріжжю

Глава Запорізької ОВА Олександр Старух розповів, що вранці по Запоріжжю Росія завдала ракетних ударів, попередньо за допомогою літаків. Атаки припали на об'єкти енергетичної інфраструктури, тож у місті можуть бути проблеми з електрикою. Внаслідок обстрілів постраждалих немає, але Старух не відкидає ймовірності нової хвилі ударів.

Тим часом кореспондент Фокусу повідомив, що в одному з районів міста немає світла.

Вибухи у Полтавській області

Голова Полтавської ОВ Дмитро Лунін повідомив, що в регіоні було зафіксовано роботу ППО. Проте на Полтавщині будуть екстрені відключення електрики через масовані удари по українських об'єктах енергетики.

Вибухи у Вінницькій та Хмельницькій областях

Ракетні атаки на Вінниччині вдалося відбити українській ППО. Проте збита російська ракета впала на цивільні об'єкти. У результаті є руйнування, проте загиблих та поранених немає, на місці працюють рятувальники.

Також уламки ракети впали на цивільний об'єкт на Хмельниччині, на місці працюють рятувальники.

Удари по Черкаській, Чернівецькій, Кіровоградській областях

Глава Черкаської ОВА Ігор Табурець заявив, що ЗС РФ атакували об'єкт енергетичної інфраструктури в регіоні. Через це частина області залишилася без електрики.

Також вперше з початку повномасштабної війни Росія завдала ударів по Чернівецькій області. Глава ОВА Руслан Запаранюк розповів, що у регіоні також є пошкодження енергетичної інфраструктури.

Крім того, ЗС РФ атакували один із інфраструктурних об'єктів у Світловодську Кіровоградської області. На місці почалася пожежа, продовжується ліквідація.

Нагадаємо, 29 жовтня в "Укренерго" розповіли, що Росія точно цілить українськими об'єктами енергетичної інфраструктури. Як тільки робітники збирають все необхідне для ремонту об'єктів інфраструктури, Росія завдає ще одного удару, а пожежі можуть тривати кілька годин.

28 жовтня колишній прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв заявив, що для припинення атак ЗС РФ щодо об'єктів інфраструктури Україна має визнати анексію чотирьох своїх областей.