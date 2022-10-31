44 із 50: сили ППО збили більшість російських ракет Х-101/Х-555 під час ранкових атак

Найбільше російських ракет було збито у зонах відповідальності повітряного командування "Центр" — 18.

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Українським силам протиповітряної оборони вранці 31 жовтня вдалося збити 44 із 50 російських ракет Х-101/Х-555, які були випущені об'єктами енергетичної інфраструктури України. Про це розповіли у Повітряних силах ЗСУ.

"О 07:00 31 жовтня російські окупанти здійснили кілька хвиль ракетних атак по об'єктах критичної інфраструктури України", — сказано в повідомленні.

У відомстві розповіли, що ракети були запущені за допомогою стратегічної авіації Ту-95/Ту-160 із півночі Каспійського моря, а також із Волгодонська Ростовської області.

"44 крилатих ракети були знищені силами та засобами Повітряних Сил у зонах відповідальності повітряного командування "Центр" — 18, повітряного командування "Південь" — 12, повітряного командування "Схід" — 9, повітряного командування "Захід" — 5", — повідомили у Повітряних силах.

Що відомо про ракети X-101/Х-555?

Х-101 — стратегічна крилата ракета "повітря-земля", це новітнє російське озброєння, яке запускається з ракетоносіїв Ту-160 і Ту-95МС. Розробка Х-101 була завершена у 2013 році, а її особливістю є велика дальність польоту, а також використання технології малопомітності, що робить її досить складною для перехоплення. Водночас Х-101 базується на Х-555, а вона, зі свого боку, на радянській Х-55.

Х-555 — це одна з модифікацій радянської стратегічної авіаційної крилатої ракети Х-55. Х-55 призначена для ударів по важливих наземних цілях.

Нагадаємо, 31 жовтня РФ завдала масованих ракетних ударів по території України. Вибухи пролунали у Києві, Харкові, Запоріжжі, Черкаській, Чернівецькій та інших областях. Атаки були націлені на інфраструктурні об'єкти, деякі міста та регіони залишилися без електрики та водопостачання.

28 жовтня експрем'єр Росії Дмитро Медведєв заявив, що для припинення атак на об'єкти енергетичної інфраструктури України має визнати анексію своїх територій.