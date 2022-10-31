До 3 раз в день: появились новые графики отключения света в Киеве

Согласно предварительному расписанию, электроэнергию будут выключать на 8-12 часов. После ракетной атаки армии РФ вводятся экстренные аварийные отключения вне графика.

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В Киеве возможны отключения электроэнергии до 3 раз в день. Об этом свидетельствуют новые графики, которые представил поставщик электроэнергии YASNO.

На сайте поставщика можно указать название улицы и номер дома, чтобы посмотреть расписание отключения света. Если адреса нет в списке, с высокой вероятностью отключения доме не будет, уверяют специалисты.

[ + – ] Свет в столице будут выключать в среднем на 8-12 часов

Согласно предварительному расписанию, свет будут выключать в среднем на 8-12 часов. Каждый день будет до 2-3 отключений по 4 часа.

Примерные варианты расписания выглядят следующим образом:

[ + – ] В Киеве каждый день будут отключать электричество до 3 раз

В компании говорят о стабилизационных отключениях, которые поддаются некоторым прогнозам. После массированной ракетной атаки ВС РФ по Украине 31 октября были введены экстренные аварийные отключения, к которым график не применяется.

"Энергетики прилагают все усилия, чтобы отключения продолжались не более 4 часов, но в отдельных случаях из-за масштабности повреждений энергосистемы энергоснабжение может отсутствовать более длительное время", — отметил поставщик YASNO.

Интервалы графика в отдельных случаях могут быть сдвинуты примерно на 40 минут.

Напомним, что утром 31 октября российские военные обстреляли ракетами энергообъекты в нескольких областях Украины — взрывы были в Киеве, Харькове, Запорожье, а также Черкасской, Винницкой и Полтавской областях.

По информации мэра Киева Виталия Кличко, россияне попали в объект, который подает электричество в 350 тысяч квартир. Экстренные графики отключения электричества ввели в 7 областях.

Киевский метрополитен с 1 ноября вынужденно меняет график движения поездов для экономии электроэнергии. В часы пик интервал между поездами будет до 5 минут, а в остальное время — 10 минут.

Киевские власти говорили, что системы ПВО отразили российские удары по Киеву, а проблемы с водой и электричеством связаны с попаданием по объектам в Киевской области.