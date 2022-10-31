До 3 разів на день: з'явилися нові графіки відключення світла у Києві

Згідно з попереднім розкладом, електроенергію вимикатимуть на 8-12 годин. Після ракетної атаки армії РФ вводяться екстрені аварійні відключення поза графіком.

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У Києві можливі відключення електроенергії до 3 разів на день. Про це свідчать нові графіки, які надав постачальник електроенергії YASNO.

На сайті постачальника можна вказати назву вулиці та номер будинку, щоб переглянути розклад відключення світла. Якщо адреси немає в списку, з високою ймовірністю відключення будинку не буде, запевняють фахівці.

[ + – ] Світло в столиці вимикатимуть у середньому на 8-12 годин

Згідно з попереднім розкладом, світло вимикатимуть у середньому на 8-12 годин. Щодня буде до 2-3 відключень по 4 години.

Приблизні варіанти розкладу мають такий вигляд:

[ + – ] У Києві щодня відключатимуть електрику до 3 разів

У компанії говорять про стабілізаційні відключення, які можна якось прогнозувати. Після масованої ракетної атаки ЗС РФ по Україні 31 жовтня було введено екстрені аварійні відключення, до яких графік не застосовується.

"Енергетики докладають усіх зусиль, щоб відключення тривали не більше 4 годин, але в окремих випадках через масштабність пошкоджень енергосистеми енергопостачання може бути відсутнім триваліший час", — зазначив постачальник YASNO.

Інтервали графіка в окремих випадках можуть бути зрушені приблизно на 40 хвилин.

Нагадаємо, що вранці 31 жовтня російські військові обстріляли ракетами енергооб'єкти в кількох областях України — вибухи були у Києві, Харкові, Запоріжжі, а також Черкаській, Вінницькій і Полтавській областях.

За інформацією мера Києва Віталія Кличка, росіяни поцілили в об'єкт, який подає електрику 350 тисячам квартир. Екстрені графіки відключення електрики запровадили в 7 областях.

Київський метрополітен із 1 листопада вимушено змінює графік руху потягів для економії електроенергії. У години пік інтервал між потягами буде до 5 хвилин, а решта — 10 хвилин.

Київська влада говорила, що системи ППО відбили російські удари по Києву, а проблеми з водою та електрикою пов'язані з потраплянням по об'єктах у Київській області.