Для економії електрики: у київському метро збільшують інтервали руху потягів

Тепер через зменшення пасажиропотоку в піковий часовий проміжок між потягами становитиме 4-5 хвилин, а в міжпіковий 8-10 хвилин.

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У київському метрополітені з 1 листопада змінять графіки руху потягів. Тепер вони ходитимуть рідше для економії електрики на тлі ударів РФ по об'єктах інфраструктури України. Про це розповів перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник.

За його словами, через зменшення пасажиропотоку тепер у піковий часовий проміжок між потягами становитиме 4-5 хвилин, а в міжпіковий 8-10 хвилин.

"Фахівці постійно здійснюють моніторинг пасажиропотоків на станціях київського метро. Відповідно до цих показників ми відрегулювали графіки руху та збільшили інтервали між потягами", — сказав він.

Микола Поворозник також розповів, що всі пасажирські зони у метрополітені Києва залишаться з належним освітленням для безпеки мешканців та гостей столиці.

Він також нагадав, що під час повітряних тривог потяги припиняють рух, а підземні станції працюють як укриття цілодобово.

Нагадаємо, 31 жовтня у 7 областях України ввели екстрені відключення електрики після масованих ракетних ударів Росії. Вранці ЗС РФ завдали ударів по електричних підстанціях, об'єктах гідроенергетики та теплової генерації.

Також відомо, що під час стабілізаційних відключень електроенергії в Києві частину світлофорів відключать, але багато хто все-таки продовжить роботу.