Для экономии электричества: в киевском метро увеличивают интервалы движения поездов

Теперь из-за уменьшения пассажиропотока в пиковые часы промежуток между поездами составит 4-5 минут, а в межпик 8-10 минут.

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В киевском метрополитене с 1 ноября будут изменены графики движения поездов. Теперь они будут ходить реже с целью экономии электричества на фоне ударов РФ по объектам инфраструктуры Украины. Об этом рассказал первый заместитель главы Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник.

По его словам, из-за уменьшения пассажиропотока теперь в пиковые часы промежуток между поездами составит 4-5 минут, а в межпик 8-10 минут.

"Специалисты постоянно осуществляют мониторинг пассажиропотоков на станциях киевского метро. В соответствии с этими показателями мы отрегулировали графики движения и увеличили интервалы между поездами", — сказал он.

Николай Поворозник также рассказал, что все пассажирские зоны в метрополитене Киева останутся с должным освещением для безопасности жителей и гостей столицы.

Он также напомнил, что во время воздушных тревог поезда прекращают движение, а подземные станции работают как укрытие круглосуточно.

Напомним, 31 октября в 7 областях Украины ввели экстренные отключения электричества после массированных ракетных ударов России. Утром ВС РФ нанесли удары по электрическим подстанциям, объектам гидроэнергетики и тепловой генерации.

Также известно, что во время стабилизационных отключений электроэнергии в Киеве часть светофоров отключат, но многие — все-таки продолжат работу.