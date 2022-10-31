Завдяки ППО попадань по Києву сьогодні не було, але 80% містян залишилися без води

Проблеми зі світлом та водопостачанням у мешканців столиці виникли через попадання по інфраструктурних об'єктах у Київській області. За словами Кличка, на лівому березі Києва водопостачання повністю відновлять через 3-4 години, на правому березі лише частково.

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Завдяки роботі системи протиповітряної оборони сьогодні вдалося уникнути ударів по Києву. Про це у Telegram-каналі повідомляє пресслужба Київської міської військової адміністрації (КМВА).

"Завдяки ефективній роботі сил ППО — попадань по Києву не зафіксовано!" — зокрема, йдеться у повідомленні.

Проблеми з водо- та електропостачанням у деяких районах столиці пов'язані з ударами по об'єктах у Київській області, уточнює пресслужба.

У КМВА зазначають, що наразі всі екстрені служби міста працюють над ліквідацією наслідків.

Як наголошує пресслужба "Київводоканалу", 80% користувачів у Києві залишилися без води через ранкові обстріли.

Мер міста Віталій Кличко також підтвердив, що переважна більшість жителів столиці зараз без водопостачання, і значна частина міста — без світла. За його даними, без електроенергії залишилося 350 тис. квартир у місті.

Коли у Києві з'явиться вода?

Кличко уточнив, що у Деснянському районі столиці енергопостачання вже частково відновили.

Мер обіцяє, що через три-чотири години водопостачання повністю відновиться на лівому березі Києва і частково на правому.

"Фахівці "Київводоканалу" та енергетики працюють у посиленому режимі, щоб швидше стабілізувати ситуацію", — резюмував міський голова.

Київська міськдержадміністрація зі свого боку опублікувала карту бюветів у столиці.

Бювети, які тимчасово не працюють через відсутність електрики, позначені червоним кольором.

Нагадаємо, сьогодні вранці російські війська завдали масованих ракетних ударів по різних регіонах України, включаючи Київ та Київську область. Окупанти знову атакували об'єкти критичної інфраструктури.

Як пізніше стало відомо, сили ППО збили 44 із 50 російських ракет Х-101/Х-555. Найбільше російських ракет вражено у зонах відповідальності повітряного командування "Центр" — 18.