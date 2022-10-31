Благодаря ПВО попаданий по Киеву сегодня не было, но 80% горожан остались без воды

Проблемы со светом и водоснабжением у жителей столицы возникли из-за попаданий по инфраструктурным объектам в Киевской области. По словам Кличко, на левом берегу Киева водоснабжение полностью восстановят через 3-4 часа, на правом берегу –– лишь частично.

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Благодаря работе системы противовоздушной обороны сегодня удалось избежать ударов по Киеву. Об этом в Telegram-канале сообщает пресс-служба Киевской городской военной администрации (КГВА).

"Благодаря эффективной работе сил ПВО — попаданий по Киеву не зафиксировано!" –– в частности, говорится в сообщении.

Проблемы с водо- и электроснабжением в некоторых районах столицы связаны с ударами по объектам в Киевской области, уточняет пресс-служба.

В КГВА отмечают, что в настоящее время все экстренные службы города работают над ликвидацией последствий.

Как подчеркивает пресс-служба "Киевводоканала", 80% пользователей в Киеве остались без воды из-за утренних обстрелов.

Мэр города Виталий Кличко также подтвердил, что подавляющее большинство жителей столицы сейчас без водоснабжения, и значительная часть города –– без света. По его данным, без электроэнергии осталось 350 тыс. квартире в городе.

Когда в Киеве появится вода?

Кличко уточнил, что в Деснянском районе столицы энергоснабжение уже частично возобновили.

Мэр обещает, что через три-четыре часа водоснабжение полностью восстановится на левом берегу Киева и частично –– на правом.

"Специалисты "Киевводоканала" и энергетики работают в усиленном режиме, чтобы быстрее стабилизировать ситуацию", –– резюмировал городской голова.

Киевская горгосадминистрация, в свою очередь, опубликовала карту бюветов в столице.

Бюветы, которые временно не работают из-за отсутствия электричества, обозначены красным цветом.

Напомним, сегодня утром российские войска нанесли массированные ракетные удары по разным регионам Украины, включая Киев и Киевскую область. Оккупанты вновь атаковали объекты критической инфраструктуры.

Как позже стало известно, силы ПВО сбили 44 из 50 российских ракет Х-101/Х-555. Больше всего российских ракет было поражено в зонах ответственности воздушного командования "Центр" — 18.