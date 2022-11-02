Не нужен для отопления: Украина сняла запрет на экспорт коксующегося угля

Изменения внесли в приложение постановления об утверждении перечней товаров, экспорт и импорт которых подлежит лицензированию.

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Во вторник, 1 ноября, Кабинет министров в ходе заседания отменил запрет на экспорт коксующегося угля. Об этом в своем Telegram-канале сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

"Либерализован экспорт из Украины в пределах определенных объемов квот коксующегося угля, который не используется для тепловой генерации", — сказано в его сообщении.

Соответствующие изменения внесли в приложение постановления об утверждении перечней товаров, экспорт и импорт которых подлежит лицензированию.

Таким образом правительство отменило свое сентябрьское решение, согласно которому экспорт угля был запрещен. Это было необходимо, чтобы обеспечить должную подготовку к отопительному сезону, в частности, накопить достаточных запасов топлива для тепловой генерации.

Сколько угля экспортировала Украина до полного запрета

По информации Государственной таможенной службы известно, что с начала этого года Украина экспортировала 450,6 тыс. тонн угля, заработав на этом 145,9 млн долларов. Уголь, в частности, покупали такие страны, как:

Словакия – 93,3 млн долларов;

Польша – 34,084 млн долларов;

Венгрия – 15,9 млн долларов;

другие страны – на 2,5 млн долларов.

Напомним, президент Владимир Зеленский рассказал, что ракетные удары российской армии серьезно повредили около 40% всей энергетической инфраструктуры Украины.

Тем временем Госкомпания "Укрэнерго" вынуждена вводить графики аварийного отключения электроэнергии по Украине, чтобы не случилось аварий на важных объектах.