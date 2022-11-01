ВС РФ повредили 40% энергообъектов Украины: Зеленский предлагает "экономический Рамштайн"

По словам президента, Украина не продает электроэнергию в Европу из-за российских ударов ракетами и беспилотниками. Вопрос энергетики уже стал рядом с финансовым кризисом и дефицитом оружия у ВСУ.

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Ракетные удары российской армии серьезно повредили около 40% всей энергетической инфраструктуры Украины. Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский на встрече с комиссаром Европейского Союза по вопросам энергетики Кадри Симсон.

Глава государства рассказал еврокомиссару о последствиях энерготеррора россиян — атаках на ТЭС, ТЭЦ и ГЭС. Зеленский подробно рассказал о потребностях Украины для восстановления энергетической инфраструктуры и призвал Еврокомиссию стать координатором в привлечении помощи от ЕС.

Президент Украины обратил внимание на целесообразность создания платформы для поддержки украинской экономики и энергосферы по типу формата "Рамштайн".

[ + – ] Кадри Симсон уверена в необходимости увеличить поддержку энергосектора Украины

"Эта платформа, такой "экономический Рамштайн", строится и начнет работать. Вопрос энергетики сегодня идет рядом с финансовым кризисом и дефицитом оружия, поэтому должна быть создана такая площадка", — заявил он.

Зеленский вспомнил о присоединении к европейской сети ENTSO-E, после чего Украина начала экспортировать электроэнергию в Европу. Из-за ударов ракетами и беспилотниками ВС РФ процесс приостановили.

"Я уверен, что мы все восстановим, и в более спокойное время, когда будет стабилизирована ситуация в нашей энергосистеме, мы продолжим экспорт электроэнергии в Европу", — подчеркнул президент.

Отдельное внимание Зеленский Симсон уделили усилению энергетических санкций против РФ. Президент Украины призвал ввести ограничить цену российского газа и его поставку в Евросоюз в рамках следующего санкционного пакета.

Кадри Симсон отметила в Twitter, что говорила о необходимости увеличить поддержку энергосектора Украины.

"Инфраструктура подвергается целенаправленной атаке России — это жестокая негуманная тактика, ее цель — вызвать человеческие страдания с приближением зимы", — написала еврочиновник.

Вопрос финансирования, по ее словам, это только одна часть проблемы. Другие — это поиск подходящего оборудования и его быстрая доставка в Украину.

Напомним, что Украина имеет договоренности с 12 странами по помощи в восстановлении энергетической инфраструктуры, которую повредили ВС РФ ракетными ударами. Партнеры готовы выслать почти 1 тыс. единиц энергооборудования.

Госкомпания "Укрэнерго" вынуждена вводить графики аварийного отключения электроэнергии по Украине, чтобы не случилось аварий на важных объектах.

Утром 31 октября оккупанты нанесли ракетные удары по объектам критической инфраструктуры в нескольких областях — над Украиной фиксировали пролет 40 ракет.