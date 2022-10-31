Разрушенную энергоинфраструктуру Украины помогут восстановить 12 стран: список партнеров

Дипломаты договорились о поставках почти 1 тысячи единиц оборудования. В Украину уже приехали генераторы, автоматические переключатели и тепловые пушки.

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Международные партнеры Украины помогут восстановить энергетическую инфраструктуру, поврежденную в результате ракетных ударов войск России. Об этом сообщило Министерство иностранных дел Украины.

Украинские дипломаты, по словам главы МИД Дмитрия Кулебы, обрабатывают запросы напрямую с компаниями-производителями энергооборудования во Франции, Германии, Бельгии, Швеции, Китае и других странах.

По данным МИД, есть договоренность о поставках оборудования с 12 странами: Израилем, Испанией, Италией, Литвой, Германией, Северной Македонией, Польшей, Южной Кореей, Словакией, Словенией, Финляндией и Францией.

Речь идет о 954 единицах энергетического оборудования. Первые партии помощи уже прибыли, остальные ожидаются в ближайшее время. Украина получила от партнеров различные генераторы, автоматические переключатели, тепловые пушки и другое оборудование.

[ + – ] Энергообъекты были повреждены не только в Киеве и области Фото: ГСЧС

"Украинские дипломаты находятся в постоянном контакте с партнерами и прилагают максимум усилий для того, чтобы в домах украинцев были свет, тепло и вода. Мы не позволим российскому террору сломать ни нас, ни наших партнеров", — подчеркнул министр.

Напомним, что утром 31 октября Россия нанесла массированные ракетные удары по объектам критической инфраструктуры Украины. В Киеве без электричества остались около 350 тысяч квартир.

"Укрэнерго" вынужденно вводит графики аварийного отключения электроэнергии по всей стране. Таким образом компания хочет уменьшить нагрузки на сети и избежать возможные аварии.

Объекты были повреждены не только в Киеве и области. Прилеты российских ракет и последствия ощутили в Харькове, Запорожье, Черкасской, Винницкой и Полтавской областях.