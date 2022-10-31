Зруйновану енергоінфраструктуру України допоможуть відновити 12 країн: список партнерів

Дипломати домовилися про постачання майже 1 тисячі одиниць обладнання. В Україну вже приїхали генератори, автоматичні перемикачі та теплові гармати.

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Міжнародні партнери України допоможуть відновити енергетичну інфраструктуру, пошкоджену внаслідок ракетних ударів військ Росії. Про це повідомило Міністерство закордонних справ України.

Українські дипломати, за словами глави МЗС Дмитра Кулеби, опрацьовують запити безпосередньо з компаніями-виробниками енергообладнання у Франції, Німеччині, Бельгії, Швеції, Китаї та інших країнах.

За даними МЗС, є домовленість про постачання обладнання з 12 країнами: Ізраїлем, Іспанією, Італією, Литвою, Німеччиною, Північною Македонією, Польщею, Південною Кореєю, Словаччиною, Словенією, Фінляндією та Францією.

Ідеться про 954 одиниці енергетичного обладнання. Перші партії допомоги вже прибули, решта очікується найближчим часом. Україна отримала від партнерів різні генератори, автоматичні перемикачі, теплові гармати й інше обладнання.

[ + – ] Енергооб'єкти були пошкоджені не лише в Києві й області Фото: ГСЧС

"Українські дипломати перебувають у постійному контакті з партнерами й докладають максимум зусиль для того, щоб у будинках українців були світло, тепло та вода. Ми не дозволимо російському терору зламати ні нас, ні наших партнерів", — наголосив міністр.

Нагадаємо, що вранці 31 жовтня Росія завдала масованих ракетних ударів по об'єктах критичної інфраструктури України. У Києві без електрики залишилося близько 350 тисяч квартир.

"Укренерго" вимушено запроваджує графіки аварійного відключення електроенергії по всій країні. Так компанія хоче зменшити навантаження на мережі й уникнути можливих аварій.

Об'єкти були пошкоджені не лише в Києві й області. Прильоти російських ракет і наслідки відчули в Харкові, Запоріжжі, Черкаській, Вінницькій і Полтавській областях.