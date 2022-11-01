ЗС РФ пошкодило 40% енергооб'єктів України: Зеленський пропонує "економічний Рамштайн"

За словами президента, Україна не продає електроенергію до Європи через російські удари ракетами та безпілотниками. Питання енергетики вже стало поряд із фінансовою кризою та дефіцитом зброї у ЗСУ.

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Ракетні удари російської армії серйозно пошкодили близько 40% усієї енергетичної інфраструктури України. Про це сказав президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з комісаркою Європейського Союзу з питань енергетики Кадрі Сімсон.

Глава держави розповів єврокомісарці про наслідки енерготерору росіян — атаки на ТЕС, ТЕЦ та ГЕС. Зеленський докладно розповів про потреби України для відновлення енергетичної інфраструктури та закликав Єврокомісію стати координатором у залученні допомоги від ЄС.

Президент України звернув увагу на доцільність створення платформи для підтримки української економіки та енергосфери на кшталт формату "Рамштайн".

[ + – ] Кадрі Сімсон впевнена у необхідності збільшити підтримку енергосектору України

"Ця платформа, такий "економічний Рамштайн", будується і почне працювати. Питання енергетики сьогодні йде поруч із фінансовою кризою та дефіцитом зброї, тому має бути створений такий майданчик", — заявив він.

Зеленський згадав про приєднання до європейської мережі ENTSO-E, після чого Україна почала експортувати електроенергію до Європи. Через удари ракетами та безпілотниками ЗС РФ процес призупинили.

"Я впевнений, що ми все відновимо, і в спокійніший час, коли буде стабілізована ситуація в нашій енергосистемі, ми продовжимо експорт електроенергії до Європи", — підкреслив президент.

Окрему увагу Сімсон Зеленський приділив посиленню енергетичних санкцій проти РФ. Президент України закликав запровадити обмежити ціну російського газу та його постачання до Євросоюзу в рамках наступного санкційного пакету.

Кадрі Сімсон зазначила у Twitter, що говорила про необхідність збільшити підтримку енергосектору України.

"Інфраструктура зазнає цілеспрямованої атаки Росії — це жорстока негуманна тактика, її мета — викликати людські страждання з наближенням зими", — написала єврочиновниця.

Питання фінансування, за її словами, це лише одна частина проблеми. Інші — це пошук відповідного обладнання та його швидка доставка в Україну.

Нагадаємо, що Україна має домовленості з 12 країнами щодо допомоги у відновленні енергетичної інфраструктури, яку пошкодили ЗС РФ ракетними ударами. Партнери готові надіслати майже 1 тис. одиниць енергообладнання.

Держкомпанія "Укренерго" змушена запроваджувати графіки аварійного відключення електроенергії по Україні, щоб не сталося аварій на важливих об'єктах.

Вранці 31 жовтня окупанти завдали ракетних ударів по об'єктах критичної інфраструктури у кількох областях — над Україною фіксували проліт 40 ракет.