Отопительный сезон: в Украине еще не подключено к энергоснабжению 30% объектов

Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что необходимо научиться жить в режиме постоянного сбережения, а громады должны быть обеспечены альтернативными энергогенерирующими средствами.

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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль провел беседу с руководителями областей по ключевым вопросам, связанным с прохождением отопительного сезона. В связи с этим глава Кабмина заявил, что в общем подключены к теплоснабжению около 70% домов и объектов социальной инфраструктуры.

Руководители областных администраций отчитались премьеру о старте отопительного сезона в регионах Украины. В частности в процентном соотношении в регионах следующая ситуация:

в Закарпатской и Хмельницкой области работают 100% котельных;

в Тернопольской почти все котельные приступили к работе;

в Ивано-Франковской области — 92%;

во Львовской области — 27%;

в Ровенской области — 94%;

в Черновицкой области — более 70%.

[ + – ] Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль провел беседу с руководителями областных администраций

Премьер-министр отметил, что обеспечение теплом социальных объектов позволит украинским энергетикам сбалансировать энергосистему. Вместе с тем экономия электроэнергии все еще остается главной задачей для всех потребителей.

"Надо научиться жить в режиме постоянного сбережения и максимально обеспечить громады альтернативными энергогенерирующими средствами. Решением правительства мы уже освободили от уплаты НДС и ввозной пошлины на товары для энергетики и теплоснабжения", — отметил премьер-министр.

Также Шмыгаль подчеркнул, что во всех областях и городах должны быть качественно обустроены пункты обогрева. Это личная ответственность, в том числе, председателей областных военных администраций.

Напомним, Кабинет Министров Украины отменил налоги на ввоз генераторов, трансформаторов, аккумуляторов и прочего энергогенерирующего оборудования. В правительстве полагают, что этот шаг позволит наполнить рынок дефицитным оборудованием и снизить цены на них.

1 ноября, Кабинет министров Украины отменил запрет на экспорт коксующегося угля. По словам представителя Кабмина в Верховной Раде Тараса Мельничука, это позволит накопить достаточных запасов топлива для тепловой генерации.