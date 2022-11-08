В Україні скасовують податки на ввезення генераторів з-за кордону, — Шмигаль (відео)

В уряді розраховують, що це допоможе наповнити ринок дефіцитним обладнанням та знизити ціни на них.

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Через обстріл енергоінфраструктури армією РФ в Україні почалися перебої з електрикою, що змусило українців масово скуповувати електрогенератори та навіть завозити техніку з інших країн. На тлі цього Кабінет Міністрів України скасовує податки на ввезення генераторів, трансформаторів, акумуляторів та іншого обладнання, повідомляє видання Ліга.Бізнес.

За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, від сплати ПДВ та ввізного мита буде звільнено важливі для проходження опалювального сезону товари, а саме:

газогенератори;

електричні двигуни;

електрогенератори;

установки та обертові електричні перетворювачі;

трансформатори;

електричні акумулятори;

електричні водонагрівачі;

обігрівачі.

В уряді розраховують, що це допоможе наповнити ринок дефіцитним обладнанням та знизити ціни на них.

Які податки потрібно було сплачувати за ввезення генераторів в Україну

За інформацією Державної митної служби України, без декларування та оподаткування можна ввозити морем, на машині або залізницею генератори дешевші за 500 євро та легші за 50 кілограмів. Якщо пересилати їх поштою, експрес-відправленням або багажем, що не супроводжується, сумарний обсяг зборів не повинен перевищувати 150 євро.

Якщо генератор дорожчий за 500 євро, доведеться заплатити 10% митного збору та 20% ПДВ від суми, яка перевищує 500 євро.

Наприклад, ввезення генератора за 700 євро вимагатиме оплати 64 євро митних платежів, з них:

20 євро — це 10% митного збору від 200 євро (частина, що перевищує 500 євро, що не оподатковуються),

44 євро — це 20% ПДВ від 220 євро (фактурна вартість + митний збір 10%).

Фокус у статті "Кращі бойлери, генератори та котли опалення. Який вибрати, щоб пережити зиму в теплі" розбирався у найкращих енергоустановках на ринку України.

Топ 10 дизельних генераторів обійдуться у суму від 60 до 250 тисяч гривень. Бензинові генератори будуть дешевшими — від 10 тисяч гривень.