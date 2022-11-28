Отопительный сезон в Украине: в "Нафтогаз" утверждают, что теплом обеспечены 99,6% домов

По словам главы правления компании Алексея Чернышова, теплом на сегодня обеспечены 99,6% жилых домов, 97,9% садов, 98,9% школ и 99,9% больниц.

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В Украине по состоянию на 28 ноября, несмотря на военное положение в стране и удары ВС РФ по критической инфраструктуре, успешно запустили 99,7% котельных. Об этом сообщил глава правления НАК "Нафтогаз" Алексей Чернышов.

По его словам, сейчас обеспечено отоплением 99,6% жилых домов, 97,9% садов, 98,9% школ и 99,9% учреждений здравоохранения.

Чернышов также рассказал о том, как продвигаются восстановительные работы после ракетных ударов ВС РФ.

"Благодаря скоординированным действиям всех служб на сегодня уже восстановлено 316 объектов теплоснабжения, это 53,3% от общего количества пораженных объектов", – сказал глава правления НАК "Нафтогаз".

Он подчеркнул, что особые усилия сейчас направляются на налаживание работы теплогенерирующих предприятий на освобожденных территориях Харьковской и Херсонской областей. Там до сих пор сложная ситуация со всеми городскими коммуникациями.

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По состоянию на вторую декаду ноября, по словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, в Украине еще не были подключены к энергоснабжению 30% объектов.

Премьер-министр отметил, что обеспечение теплом социальных объектов позволит украинским энергетикам сбалансировать энергосистему. Вместе с тем экономия электроэнергии все еще остается главной задачей для всех потребителей.

"Надо научиться жить в режиме постоянного сбережения и максимально обеспечить громады альтернативными энергогенерирующими средствами. Решением правительства мы уже освободили от уплаты НДС и ввозной пошлины на товары для энергетики и теплоснабжения", — отметил премьер-министр.

Напомним, Кабинет Министров Украины отменил налоги на ввоз генераторов, трансформаторов, аккумуляторов и прочего энергогенерирующего оборудования. В правительстве полагают, что этот шаг позволит наполнить рынок дефицитным оборудованием и снизить цены на них.

1 ноября, Кабинет министров Украины отменил запрет на экспорт коксующегося угля. По словам представителя Кабмина в Верховной Раде Тараса Мельничука, это позволит накопить достаточных запасов топлива для тепловой генерации.