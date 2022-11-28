"Нужны две вещи": Кулеба рассказал, как Украина может противостоять блэкауту

По словам министра иностранных дел, если Украине не удастся получить нужное количество систем ПВО и трансформаторов, ситуация в энергетике из-за постоянных ракетных ударов ВС РФ станет напоминать замкнутый круг.

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Для преодоления последствий ракетных ударов ВС РФ по энергосистеме Украины и для ее восстановления нашей стране необходимы трансформаторы и новейшие системы ПВО. Такое мнение выразил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Для того чтобы восстановить энергосистему нам нужны две вещи: трансформаторы и системы противовоздушной обороны", – сказал он.

По его словам, трансформаторы необходимы как важная часть энергосистемы страны. А системы ПВО сбивать вражеские ракеты, летящие на нашу энергоструктуру.

Если в ближайшее время наши энергетики и военные не получат эти две необходимые составляющие, в Украине образуется "заколдованный круг". ВС РФ будут постоянно атаковать критическую инфраструктуру, а Украина – приводить ее в рабочее состояние.

Обращаясь к странам-парнерам, Кулеба подчеркнул, что, предоставляя ПВО, они помогают Украине не только на военном, но и на энергетическом фронте.

Ранее в СНБО намекнули, как Украине выйти из энергетического кризиса. По словам Алексея Данилова, ракеты высокой дальности для украинских военных надолго отбили бы у оккупантов охоту атаковать критическую инфраструктуру Украины.

Напомним, в Украине по состоянию на 28 ноября, несмотря на военное положение в стране и удары ВС РФ по критической инфраструктуре, успешно запустили 99,7% котельных. Особые усилия сейчас направляются на налаживание работы теплогенерирующих предприятий на освобожденных территориях Харьковской и Херсонской областей.