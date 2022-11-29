Українці можуть отримати компенсацію за куплені генератори: як це зробити (інфографіка)

Компенсувати до 75% вартості електрогенератора вже можуть мешканці Києва, Сум і Львова.

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Мешканці багатоквартирних будинків, які купили (або збираються придбати) генератор електроенергії, можуть отримати компенсацію від держави. Відповідне рішення вже ухвалила Київська міська рада.

Депутати розробили програму часткового відшкодування вартості незалежних джерел електроенергії багатоповерхових будинків.

Компенсація за генератор: хто може скористатися програмою:

об'єднання спільників багатоквартирних будинків;

житлові кооперативи;

керівники багатоквартирних будинків.

Українців уже попередили, що програма покриває витрати лише для юридичних осіб. Якщо мешканці кількох квартир купили генератор у складчину та за готівку, виплати вони отримати не зможуть.

Як отримати грошову компенсацію за генератор

По-перше, потрібно вибрати потрібний генератор. Під час покупки слід врахувати вид приладу та його потужність.

По-друге, — сплатити покупку через банківські установи.

Важливо! Оплачувати чек має лише юридична особа.

Після цього необхідні документи слід подати до районної державної адміністрації.

Потрібно надати :

заяву про часткове відшкодування вартості; засвідчену копію витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців і громадських організацій; копію протоколу співвласників про вибір керівника будинку (якщо раніше не створили ОСББ); засвідчену копію видаткової накладної на генератор.

Після цього має прийти компенсація за генератор. Гроші мають прийти на вказаний рахунок протягом двох місяців. Держава компенсує 75% вартості генератора. Проте сума компенсації не може перевищувати 80 тисяч гривень.

До речі, окрім мешканців Києва, скористатися цією програмою компенсації можуть мешканці Сум і Львова.

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Раніше Фокус писав про те, чи можна встановити генератор електрики в багатоповерхівці. Експерти пояснили, що необхідно для обладнання багатоквартирного будинку генератором, а також які умови експлуатації генератора існують.

Також ми писали про те, що у Львові компенсують половину вартості генераторів для закладів. Місцева влада вирішила підтримати бізнес і допомогти придбати генератори, щоб кожен львів'янин і гість міста міг зігрітися та зарядити телефон у найближчому закладі харчування.