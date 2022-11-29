Украинцы могут получить компенсацию за купленные генераторы: как это сделать (инфографика)

Компенсировать до 75% стоимости электрогенератора уже могут жители Киева, Сумм и Львова.

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Жители многоквартирных домов, которые купили (или только собираются приобрести) генератор электроэнергии, могут получить компенсацию от государства. Соответсвующее решение уже принял Киевский городской совет.

Депутаты разработали программу частичного возмещения стоимости независимых источников электроэнергии для многоэтажных домов.

Компенсация за генератор: кто может воспользоваться программой:

объединения сообщников многоквартирных домов;

жилищные кооперативы;

управдомы многоквартирных домов.

Украинцев уже предупредили, что программа покрывает расходы только для юридических лиц. Если жители нескольких квартир купили генератор "в складчину" и за наличные, – выплаты они получить не смогут.

Как получить денежную компенсацию за генератор

Во-первых, нужно выбрать необходимый генератор. При покупке следует учесть вид прибора и его мощность.

Во-вторых, – оплатить покупку через банковские учреждения.

Важно! Оплачивать чек должно только юридическое лицо.

После этого необходимые документы следует подать в районную государственную администрацию.

Нужно предоставить:

заявление о частичном возмещении стоимости; заверенную копию выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц-предпренимателей и общественных организаций; копию протокола совладельцев о выборе управдома (если ранее не создали ОСМД); заверенную копия расходной накладной на генератор.

После этого должна прийти компенсация за генератор. Деньги должны прийти на указанный счет на протяжении двух месяцев. Государство компенсирует 75% стоимости генератора. Однако сумма компенсации не может превышать 80 тыс. грн.

К слову, кроме жителей Киева, воспользоваться этой программой компенсации могут жители Сум и Львова.

[ + – ] Украинцам рассказали, как получить компенсацию за электрогенераторы [ + – ] Украинцам рассказали, как получить компенсацию за электрогенераторы

[ + – ] Для того, чтоб получить выплату за генератор, нужно выполнить несколько простых шагов [ + – ] Для того, чтоб получить выплату за генератор, нужно выполнить несколько простых шагов

Ранее Фокус писал о том, можно ли установить генератор электричества в многоэтажке. Эксперты объяснили, что необходимо для оборудования многоквартирного дома генератором, а также, какие условия эксплуатации генератора существуют.

Также мы писали о том, что во Львове компенсируют половину стоимости генераторов для заведений. Местные власти решили поддержать бизнес и помочь приобрести генераторы, чтобы каждый львовянин и гость города мог согреться и зарядить телефон в ближайшем заведении питания.