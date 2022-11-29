Во Львове компенсируют половину стоимости генераторов для заведений: как получить (видео)

Местные власти решили поддержать бизнес и помочь приобрести генераторы, чтобы каждый львовянин и гость города мог согреться и зарядить телефон в ближайшем заведении питания.

Related video

Власти Львова приняли решение поддержать местных бизнесменов, а именно владельцев заведений питания, которые устанавливают за свой счет генераторы в кафе и ресторанах. Как сообщил мэр города Андрей Садовой, на заседании городского совета решили компенсировать половину стоимости электрогенераторов.

Садовой пообщался с сотрудником одного из кафе и спросил о том, как могут посетители заведения провести время при холодах, и какими услугами воспользоваться. По словам собеседницы мэра, клиентам могут предложить теплое помещение, горячую воду и горячие завтраки. Также посетители могут зарядить свои мобильные телефоны.

Это все возможно благодаря генераторам, которые обеспечивают электроэнергией в моменты отключений. В связи с этим мэр рассказал о городской программе поддержки местного бизнеса.

"Мы приняли политическое решение поддержать заведения питания, которые покупают генераторы. Мы будем финансировать ориентировочно до 80 тысяч гривен на покупку таких генераторов, чтобы во Львове было большее количество локаций, куда можно прийти погреться и выпить теплой воды", — сказал Садовой.

Мэр Львова добавил, что те владельцы заведений, которые уже приобрели генераторы также могут участвовать в программе и получить денежную компенсацию

"Кстати, те, кто уже купили (генераторы) могут также подаваться на эту программу, поскольку все должны быть в равных условиях", — отметил Садовой.

Напомним, исполнительный комитет Львова согласовал пересмотр тарифов на тепло и горячую воду, поскольку согласно требованиям Кабинета министров Украины, тарифную сетку нужно пересматривать ежегодно. По словам директора департамента жилищного хозяйства и инфраструктуры Львовского горсовета Александра Одинца, тарифы на тепло вырастут на 30-40%.

Президент Европарламента Роберта Метсола 23 ноября заявила, что в ЕС запустили акцию "Генераторы надежды", целью которой помочь Украине в обеспечении электрическими генераторами. При этом она призвала все европейские города поделиться с Украиной электроэнергией и водой.