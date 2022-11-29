У Львові компенсують половину вартості генераторів для закладів: як отримати (відео)

Місцева влада вирішила підтримати бізнес та допомогти придбати генератори, щоб кожен львів'янин та гість міста міг зігрітися та зарядити телефон у найближчому закладі харчування.

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Влада Львова прийняла рішення підтримати місцевих бізнесменів, а саме власників закладів харчування, які встановлюють своїм коштом генератори в кафе та ресторанах. Як повідомив мер міста Андрій Садовий, на засіданні міської ради вирішили компенсувати половину вартості електрогенераторів.

Садовий поспілкувався зі співробітником одного з кафе та запитав про те, як можуть відвідувачі закладу провести час під час холодів, та якими послугами скористатися. За словами співрозмовниці мера, клієнтам можуть запропонувати тепле приміщення, гарячу воду та гарячі сніданки. Також відвідувачі можуть зарядити мобільні телефони.

Це все можливе завдяки генераторам, які забезпечують електроенергією у моменти відключень. У зв'язку із цим мер розповів про міську програму підтримки місцевого бізнесу.

"Ми ухвалили політичне рішення підтримати заклади харчування, які купують генератори. Ми фінансуватимемо орієнтовно до 80 тисяч гривень на купівлю таких генераторів, щоб у Львові була більша кількість локацій, куди можна прийти погрітися та випити теплої води", — сказав Садовий.

Мер Львова додав, що ті власники закладів, які вже придбали генератори, також можуть брати участь у програмі та отримати грошову компенсацію.

"До речі, ті, хто вже купив (генератори), можуть також подаватися на цю програму, оскільки всі повинні бути в рівних умовах", — зазначив Садовий.

Нагадаємо, виконавчий комітет Львова погодив перегляд тарифів на тепло та гарячу воду, оскільки згідно з вимогами Кабінету міністрів України тарифну сітку потрібно переглядати щорічно. За словами директора департаменту житлового господарства та інфраструктури Львівської міськради Олександра Одинця, тарифи на тепло зростуть на 30-40%.

Президентка Європарламенту Роберта Метсола 23 листопада заявила, що в ЄС запустили акцію "Генератори надії", метою якої є допомогти Україні в забезпеченні електричними генераторами. Водночас вона закликала усі європейські міста поділитися з Україною електроенергією та водою.