"Генератори надії": міста Європи відправлять Україні сотні генераторів, — голова Європарламенту

У межах нової ініціативи понад 200 великих європейських міст передадуть Україні генератори, щоб допомогти їй пережити зиму. Багато міських адміністрацій виявили бажання допомогти Україні ще до запуску проєкту.

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Президентка Європарламенту Роберта Мецола заявила, що до ЄС запустили акцію під назвою "Генератори надії". Йдеться про забезпечення електричними генераторами України. Про це вона заявила у Twitter.

"10 мільйонів українців залишилися без електрики через атаки Росії. Ми можемо допомогти", — написала вона.

Потім Мецола поділилася відео, в якому закликала усі європейські міста поділитися з Україною електроенергією та водою.

[ + – ] Мецола закликала усі європейські міста поділитися з Україною електроенергією

Укрінформ повідомляє, що Європарламент та Європейський союз, за словами Мецоли, змогли показати надзвичайну солідарність з Україною у гуманітарному, військовому та фінансовому планах. Нині для ЄС важливо надати українцям усе необхідне, щоби пережити зиму.

У межах кампанії "Генератори надії", як повідомляється, міста Європейського Союзу зможуть долучитись до підтримки України. Так, будуть створені списки, в яких перераховуватимуться потреби у генераторах та іншому обладнанні для міст України. Після того, як європейське місто виявить інтерес у наданні допомоги, необхідне обладнання доставлять до України. Для цього залучені логістичні можливості Механізму цивільного захисту ЄС.

Як розповів глави організації Eurocities мера Флоренції Даріо Нарделли, ще до запуску ініціативи низка міст-учасників мережі виявила бажання передати українцям генератори та інше енергетичне обладнання. Він заявив, що велику кількість генераторів передадуть Україні протягом кількох днів. Однак точної цифри наразі немає. Водночас Нарделла висловив сподівання, що всі міста, які входять до Eurocities, а їх понад 200, відправлять більше ніж один генератор України з кожного міста.

Що таке EuroCities?

Eurocities — це мережа великих міст Європи, яка була створена ще у 1986 році. Членами Eurocities є понад 200 великих міст Європи з 38 країн. Членство відкрите для будь-якого європейського міста із населенням від 250 000 осіб. Мережа створена для координації проєктів у галузі мобільності, екологічного переходу, соціальної інтеграції та цифрових інновацій.

Раніше Фокус писав, що, за словами Міністерства енергетики, удар РФ залишив більшість споживачів без світла. Там зазначили, що ракетний обстріл призвів до тимчасового знеструмлення всіх атомних станцій, більшості теплових та гідроелектростанцій України.

Також повідомлялося, що, як повідомили у ЗСУ, 23 листопада РФ випустила по Україні 70 крилатих ракет, 51 вдалося збити. Окрім ракет, країна-агресорка використала для атаки на українські міста 5 дронів-камікадзе типу "Ланцет". Ракети росіяни запускали з літаків та двох катерів у Чорному морі.