Деяким українцям збільшать тарифи на комуналку: коли доведеться платити більше

Виконком підвищив тариф для всіх категорій споживачів ЛМКП "Львівтеплоенерго" та ЛКП "Залізничнетеплоенерго".

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У Львові виконавчий комітет погодив перегляд тарифів на тепло та гарячу воду. Причина — вимога Кабміну щорічно переглядати тарифну сітку, якщо складники тарифу (зарплата, газ та електроенергія) ростуть. Про це повідомляє видання "Високий замок".

Коли у Львові подорожчає частина комуналки

За словами директора департаменту житлового господарства й інфраструктури Львівської міськради Олександра Одинця, тарифи на тепло подорожчають на 30-40%.

Зокрема, виконком підвищив тариф для всіх категорій споживачів ЛМКП "Львівтеплоенерго" та ЛКП "Залізничнетеплоенерго" (населення, бюджетні установи, релігійні організації та інші споживачі), які встановлені на:

теплову енергію;

її виробництво;

транспортування і постачання;

послуги з постачання теплової енергії;

постачання гарячої води за категоріями споживачів.

"Цифри не взяті зі стелі. Тарифи на тепло у Львові не змінюються 5 років. За цей час зросли складники тарифу — вартість електричної енергії, зарплата, газ, пальне", — пояснив Олександр Одинець.

Він також зазначив, що в чинному тарифі на тепло у Львові зарплата працівників теплопостачання організацій складає 5,5 тисяч гривень. Тому місто дотує кошти у тарифі (у графі зарплати), оскільки середня зарплата працівників — 12-13 тисяч гривень.

Водночас, наголосив чиновник, цієї зими й аж до завершення воєнного стану збільшувати тарифи не будуть. Ба більше, навіть через півроку після закінчення війни у Львові тепло та гарячу воду оплачуватимуть за тарифами 2019 року.

Нагадаємо, згідно із законом №7427 тарифи на час війни та протягом шести місяців після неї зафіксовані на рівні чинних станом на 24 лютого. Однак, як свідчать дані Держстату, комуналка в Україні все одно дорожчає.

Раніше Фокус розповідав, чому в Україні мають намір переглянути тарифи на газ і коли це може статися. Також нагадаємо, що борги українців за комуналку за час війни вже перевищили 100 млрд грн.