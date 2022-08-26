Борги українців за комуналку за часи війни вже перевищили 100 млрд грн

Війна підірвала платіжну дисципліну українців. Комунальні послуги справно оплачують лише в благополучних, мирних регіонах.

Українці під час війни продовжують накопичувати колосальну заборгованість за комунальні послуги, про що Фокус пише у своєму огляді "Війна й тарифи. Як українці оплачують комунальні послуги у воєнний час". Останні офіційні дані належать до довоєнного періоду. Відповідно до інформації Держстату, 1 січня 2022 року обсяг боргів за комуналку становив 81,4 млрд грн. З лютого дані не оновлювалися.

Сервіс моніторингу відкритих даних "Опендатабот" на основі даних "Єдиного реєстру боржників" повідомляє, що кількість боргів за комунальні послуги у 2021 році зросла на 41% або (140 тис. нових записів у реєстрі), а за два роки — більш ніж удвічі. Загальна сума боргу на 1 грудня 2021 року становила 72,7 млрд грн.

Під час війни доступ до єдиного реєстру був обмежений. Однак у серпні 2022 року стали доступні нові дані, у зв'язку з чим "Опендатабот" уточнює, що в "Єдиному реєстрі боржників" кількість боргів за комуналку зросла на 52 тис. і досягла близько 564,7 тис. Зазначимо, що тут ідеться про проблемні борги, щодо яких відкрили виконавчі провадження.

Борги за комунальні послуги — далеко не завжди наслідки бідності чи складних життєвих обставин платників.

"Не платити за комунальні послуги можуть соціально незахищені особи (пенсіонери, матері-одиначки та ін.), або, навпаки, люди, які мають фінансові можливості, проте є "дух протиріччя" та небажання виконувати певні соціальні правила", — розповідає в коментарі Фокусу Катерина Аніщенко, адвокатка ЮК Riyako&Partners.

Співрозмовники Фокусу повідомляють про прецеденти накопичення великих боргів далеко не бідними власниками елітної нерухомості. У таких випадках суми заборгованості можуть обчислюватися сотнями тисяч чи навіть мільйонами гривень.

Після вторгнення Росії ситуація з оплатою комунальних платежів в Україні ще погіршала. "Виходячи з моїх розрахунків, заборгованість за житлово-комунальні послуги, ймовірно, становить набагато більше 100 млрд грн", — робить припущення в коментарі Фокусу Олег Попенко, голова Спілки споживачів комунальних послуг.

Для України 100 млрд грн (близько $2,7 млрд за офіційним курсом НБУ) — колосальна сума. Для порівняння: за словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, витрати на оборону після повномасштабного вторгнення Росії становили понад 400 млрд грн, про що нещодавно писав Фокус.

Олег Попенко уточнює, що під час війни платіжна дисципліна суттєво відрізняється залежно від регіону:

на територіях, де йдуть активні бойові дії, платять не більше ніж 10%;

у Центрі України — 50-70%, залежно від області;

на Заході України — близько 80-85%

Про те, які поблажки для платників за комунальні послуги діють у воєнний час, також читайте в огляді Фокусу "Війна й тарифи. Як українці оплачують комунальні послуги у воєнний час".

Раніше Фокус писав про проблеми, з якими зіткнулися українці під час зміни постачальника газу, — деяким довелося заплатити за спожитий газ двічі.

Також Фокус аналізував, із якими труднощами можуть зіткнутися українці під час опалювального сезону 2022-2023 років.