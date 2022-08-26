Долги украинцев за коммуналку за время войны уже превысили 100 млрд. грн.

Война подорвала платежную дисциплину украинцев. Коммунальные услуги исправно оплачивают только в благополучных, мирных регионах.

Украинцы во время войны продолжают накапливать колоссальную задолженность за коммунальные услуги, о чем Фокус пишет в своем обзоре "Война и тарифы. Как украинцы оплачивают коммунальные услуги в военное время". Последние официальные данные относятся к довоенному периоду. В соответствии с информацией Госстата 1 января 2022 года объем долгов за коммуналку составил 81,4 млрд. грн. С февраля данные не обновлялись.

Сервис мониторинга открытых данных "Опендатабот" на основе данных "Единого реестра должников" сообщает, что количество долгов за коммунальные услуги в 2021 году выросло на 41% или (140 тыс. новых записей в реестре), а за два года — более чем вдвое. Общая сумма долга на 1 декабря 2021 года составляла 72,7 млрд грн.

Во время войны доступ к единому реестру был ограничен. Однако в августе 2022 года стали доступны новые данные, в связи с чем "Опендатабот" уточняет, что в "Едином реестре должников" количество долгов за коммуналку выросло на 52 тыс. и достигло около 564,7 тыс. Отметим, что здесь речь идет о проблемных долгах, по которым открыто исполнительное производство.

Долги за коммунальные услуги — далеко не всегда следствие бедности или сложных жизненных обстоятельств плательщиков.

"Не платить за коммунальные услуги могут социально незащищенные лица (пенсионеры, матери-одиночки и др.), или, наоборот, люди, у которых есть финансовые возможности, однако присутствует "дух противоречия" и нежелание выполнять определенные социальные правила", — рассказывает в комментарии Фокусу Екатерина Анищенко, адвокат ЮК "Riyako&Partners".

Собеседники Фокуса сообщают о прецедентах накопления больших долгов далеко не бедными собственниками элитной недвижимости. В таких случаях суммы задолженности могут исчисляться сотнями тысяч или даже миллионами гривен.

После вторжения России ситуация с оплатой коммунальных платежей в Украине еще более ухудшилась. "Исходя из моих расчетов, задолженность за жилищно-коммунальные услуги вероятно составляет гораздо более 100 млрд грн", — делает предположение в комментарии Фокусу Олег Попенко, глава Союза потребителей коммунальных услуг.

Для воюющей Украины 100 млрд грн (около $2,7 млрд по официальному курсу НБУ) — колоссальная сумма. Для сравнения: по словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, затраты на оборону после полномасштабного вторжения России составили более 400 млрд. грн., о чем недавно писал Фокус.

Олег Попенко уточняет, что во время войны платежная дисциплина существенно отличается в зависимости от региона:

на территориях, где идут активные боевые действия, платят не больше 10%

в центральной Украине – 50-70%, в зависимости от области

на западе Украины – около 80-85%

О том, какие поблажки для плательщиков за коммунальные услуги действуют в военное время, также читайте в обзоре Фокуса "Война и тарифы. Как украинцы оплачивают коммунальные услуги в военное время".

Ранее Фокус писал о проблемах, с которыми столкнулись украинцы при смене поставщика газа — некоторым пришлось заплатить за потребленный газ дважды.

Также Фокус анализировал, с какими трудностями могут столкнуться украинцы во время отопительного сезона 2022-2023 годов.