Война и тарифы. Как украинцы оплачивают коммунальные услуги в военное время

Пока тарифы правительство поставило на паузу, но задолженность за коммуналку в Украине приобретает катастрофические масштабы. Фокус узнал, что ждет должников и коммунальное хозяйство страны на волне растущих объемов долгов.

Еще до вторжения России украинцы накопили огромную задолженность за коммунальные услуги. Согласно данным Госстата, долги за коммуналку по состоянию на 1 января 2022 года достигли 81,4 млрд. грн.

Олег Попенко, глава Союза потребителей коммунальных услуг, называет следующие факторы, которые привели к такой ситуации:

низкая платежеспособность украинцев

высокие коммунальные тарифы

плохая финансовая дисциплина среди тех, кто имеет возможность платить за коммуналку

низкое качество коммунальных услуг

отсутствие государственной тарифной политики и программ поддержки потребителя коммунальных услуг.

По словам собеседника Фокуса, следствием этой ситуации стала невозможность проведения капитальных ремонтов теплосетей, 85% (14,8 тыс. км) из которых нуждаются в немедленном капремонте, тогда как за год в Украине ремонтируют не более 200-250 км труб.

Долги за коммуналку совсем не обязательно являются следствием бедности или жизненных проблем плательщиков. "Не платить за коммунальные услуги могут социально незащищенные лица (пенсионеры, матери-одиночки и др.), или, наоборот, люди, у которых есть финансовые возможности, однако присутствует "дух противоречия" и нежелание выполнять определенные социальные правила", — рассказывает Екатерина Анищенко, адвокат ЮК "Riyako&Partners".

Собеседники Фокуса отмечают, что люди с низкими и средними доходами часто более ответственно относятся к своим обязательствам, тогда как есть немало примеров накопления больших долгов вполне платежеспособными собственниками дорогой недвижимости с большой площадью. Есть случаи, когда за коммунальные услуги не платят годами, а сумма долга исчисляется сотнями тысяч или даже миллионами гривен.

[ + – ] Около 85% теплосетей в Украине нуждаются в немедленном капремонте

Платежка не ко времени. Как и почему растут долги за коммуналку в военное время

После вторжения России украинцы, предсказуемо, стали еще хуже платить за коммуналку, чем до войны.

"Уровень неплатежей за коммунальные услуги в Украине окончательно неизвестен, потому что данные не публикуются с февраля 2022 года, – комментирует текущую ситуацию Олег Попенко. — Но, исходя из моих расчетов, задолженность за жилищно-коммунальные услуги вероятно составляет гораздо более 100 млрд грн".

В масштабах украинского госбюджета это — колоссальная сумма. Для сравнения: по словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, затраты на оборону после полномасштабного вторжения России составили более 400 млрд. грн., о чем недавно писал Фокус.

По наблюдениям Олега Попенко, во время войны платежная дисциплина носит региональный характер:

на территориях, где идут активные боевые действия, платят не больше 10%

в центральной Украине – 50-70%, в зависимости от области

на западе Украины – около 80-85%

По мнению Попенко, такой уровень платежей критичен для коммунального сектора.

Очевидно, ухудшение вызвано тем, что люди, спасаясь от войны, покинули дома и попросту забыли о своих платежках.

"Война изменила жизнь и быт украинцев — многие уехали за границу или в другую область, некоторые не имеют возможности пользоваться своим жильем, у других дома были разрушены, поэтому оплата коммунальных платежей оказывается под вопросом", — отмечает Игорь Ясько управляющий партнер ЮК Winner.

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Однако, кое-где уже наблюдаются признаки улучшения. "После освобождения Киевской, Черниговской и Сумской областей многие вернулись домой. Соответственно, с апреля-мая 2022 года уровень оплат начал увеличиваться и на сегодняшний день у многих ОСМД уже достигает довоенных показателей", — добавляет Татьяна Бойко, координатор жилищно-коммунальных и энергетических программ гражданской сети "Опора". По ее словам, люди понимают, живут ли они в своей квартире или чужой, но кто-то должен вывозить мусор, убирать двор, ремонтировать трубы и вкручивать лампочки.

Временные льготы. Как платить за коммунальные услуги во время войны

Екатерина Анищенко уточняет, что в результате неуплаты за пользование жилищно-коммунальными услугами к должникам может применяться ответственность в следующей форме:

взыскание пени

прекращение предоставления коммунальных услуг

выселение из жилья

обращение взыскания на недвижимость в соответствии с нормами законодательства

Однако в ситуации военного положения власти Украины пошли на ряд уступок для потребителей коммунальных услуг:

Верховная Рада приняла закон №7427, который запрещает повышение коммунальных тарифов для населения во время действия военного положения в Украине и шести месяцев после его завершения

Верховная Рада приняла закон №7531, который запрещает взыскание с населения долгов за коммуналку

Упомянутый закон №7427 предусматривает мораторий на повышение тарифов на тепло и горячую воду во время войны. Документ предусматривает запрет на повышение тарифов для всех граждан на:

услуги по распределению газа;

тепловую энергию — ее производство, транспортировку и поставку;

услуги по снабжению тепловой энергии и снабжению горячей водой.

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"Запрет взыскания долгов за коммуналку помогает простым украинцам пройти сложные времена, потому что только официально более 5 млн. украинцев потеряли работу, – комментирует ситуацию Олег Попенко. – Но коммунальный сектор сейчас переживает крайне непростые времена и вынужден работать себе в убыток". Эксперт добавляет, что ранее коммунальщики решали вопросы неплатежей за счет повышения тарифов, а поскольку сейчас это невозможно, они выживают, благодаря дотациям из местных бюджетов.

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"Закон №7531 временно, на период действия военного положения, запрещает принудительное взыскание с физлица задолженности за ЖКУ в общинах, расположенных в районах проведения военных действий, во временной оккупации, в окружении, в соответствии с перечнем Минреинтеграции, или в случае, если недвижимое имущество было уничтожено или повреждено, — уточняет Игорь Ясько. — Для граждан, страдающих от обстрелов, это хорошая новость, ведь финансовое состояние многих из них — неудовлетворительное".

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Собеседник Фокуса добавляет, что плательщиков сейчас также расслабляет отсутствие последствий в виде отсоединения от услуг ЖКХ, ведь во время войны это запрещено законом, и кроме того – прекращение начисления пени по существующей задолженности.

Смягчение требований к платежной дисциплине в военное время никак не означает списание долгов. Игорь Ясько отмечает, что задолженность, хоть и без штрафных санкций, все же придется погасить после окончания войны в полном объеме.

"Я понимаю логику закона и его целесообразность во время войны. Но гражданам нужно осознать, что их имущество нужно обслуживать. Даже если вы не проживаете в своей квартире, за отопление придется заплатить сейчас или после войны. Такого, что всем все простят, — не будет", — предупреждает Татьяна Бойко.

Собеседница Фокуса напоминает, что коммунальщики сегодня защищают еще один важный фронт и достойны оплаты за свою работу, потому что в противном случае профессионалы будут увольняться, а качество услуг — лишь ухудшаться.