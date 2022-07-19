Платим дважды. Как и почему украинцы принудительно получают нового поставщика газа

Все чаще поставки газа населению переходят от частных "газсбытов" к государственному "Нафтогазу". Получатели услуги узнают о смене поставщика внезапно – по новой платежке с указанием в ней долга. Фокус выяснил, как происходит смена поставщика и что делать, если платеж за газ ушел старому "газсбыту", а деньги требует новый поставщик.

Государственная компания "Нафтогаз" активно пополняет базу своих клиентов – постепенно на обслуживание ГК "Нафтогаз" передают домохозяйства, чей поставщик газа оказался ненадежным — не смог выполнять возложенные на него обязательства. В самом "Нафтогазе" недавно сообщили, что поскольку большинство поставщиков газа бытовым потребителям не выполняют свои функции, с 1 мая 2022 года более 8,8 млн. украинских домохозяйств уже получали газ от "Нафтогаза".

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"Именно поэтому счета за потребленный газ в предыдущем периоде должны быть оплачены на счета ГК "Нафтогаз Украины", — сообщили в "Нафтогазе".

То есть, с 1 мая клиенты, например, поставщика "КиївГазЕнерджі", уже больше не обслуживались указанным газопоставщиком, а перешли на обслуживание к новому – ГК "Нафтогаз". Правда, прежний поставщик не сообщил даже в июне, что он больше не поставляет газ, а киевляне оказались в ситуации, когда платеж за май ушел на счет "КиївГазЕнерджі", и в июле ГК "Нафтогаз" прислал платежку клиентам с указанием долга за май – с той самой суммой, которая ранее ушла на счет "КиївГазЕнерджі". Об этом Фокусу рассказала в своей авторской колонке Виктория Светлова. А дальше клиентам "газсбытов" пришлось выяснять, где же деньги за май, оплаченные старому поставщику, и как теперь этот платеж перенаправить нынешнему поставщику ГК "Нафтогаз".

Как закон регулирует вопрос смены поставщика газа для частных клиентов

Порядок смены газопоставщика регулируется Правилами поставки природного газа, утвержденными Постановлением НКРЭКУ № 2496 от 30.09.2015. "Сейчас эти Правила являются основным документом, определяющим как добровольный порядок перехода к другому газопоставщику (когда лицо самостоятельно изъявило желание произвести замену), так и порядок перехода к "поставщику последней надежды", — отметил адвокат ЮК "Касьяненко и партнеры" Дмитрий Касьяненко.

Если потребитель сам меняет поставщика, он просто пишет заявление новому поставщику, и сообщать старому о том, что потребитель больше не с ним, не нужно: об этом старая компания узнает от нового поставщика газа.

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Дмитрий Касьяненко обращает внимание, что действующий поставщик не имеет права требовать у потребителя каких-либо компенсаций в связи с изменением, если это не касается задолженностей потребителя.

Но что если замена поставщика происходит не по желанию потребителя? В этом случае речь идет о том, что потребитель начинает получать услуги от "поставщика последней надежды" (ПОН).

"Поставщик последней надежды" оказывает услуги клиентам "газсбытов" 60 дней после передачи таких клиентов ПОНу, а далее нужно выбрать нового поставщика и подписать с ним договор

"Речь идет о том, что потребителя перевели на обслуживание к "поставщику последней надежды", функции которого выполняет ГК "Нафтогаз" в связи с невозможностью выполнения своих функций предыдущим поставщиком природного газа", — отметила Ирина Подрез-Ряполова, юрист, старший научный сотрудник НИИ правового обеспечения инновационного развития Национальной академии правовых наук. Она говорит, что договор поставки природного газа "поставщиком последней надежды" не нуждается в двустороннем подписании.

"Поставщик последней надежды" — компания, которая обязалась "подхватить" потребителя в случае, если предыдущий поставщик по тем или иным причинам больше не может осуществить газоснабжение своим клиентам. В этом случае считается, что договор поставки заключен, если ПОН опубликовал на сайте договор поставки, а потребитель начал потреблять поставленный газ. При этом "поставщик последней надежды" никоим образом не обязан непосредственно уведомить лицо о том, что произошла замена. Единственное требование таких сообщений – обязательное размещение соответствующей информации на сайте такого поставщика", — говорит Дмитрий Касьянов. И добавляет: поставка газа таким "поставщиком последней надежды" не может продолжаться более 60 дней. А дальше нужно будет заключить договор по процедуре добровольной замены – потребитель волен выбирать компанию, что станет новым поставщиком газа. Поскольку многие клиенты "газсбытов" перешли к "Нафтогазу" в мае, то уже в июле им обязательно нужно заключить новый договор с постоянным поставщиком.

[ + – ] Поставщик газа должен письменно уведомить потребителя о расторжении договора за 30 дней до предполагаемой даты расторжения Фото: Facebook

К слову, на сайте ГК "Нафтогаз" есть много информационных сообщений о том, потребители каких "газсбытов" перешли на обслуживание госкомпании. Проблема в том, что потребители той же "КиївГазЕнерджі" вряд ли начинают свой день, читая новости на сайте "Нафтогаза", а значит, совершенно не в курсе, что их поставщик больше не поставляет им газ.

"Поставщик последней надежды" должен уведомить потребителя об ограниченном сроке поставки природного газа, цене природного газа для потребителя и проинформировать потребителя о его праве и необходимости выбора другого поставщика путем размещения соответствующей информации на сайте "поставщика последней надежды". Для бытовых потребителей такая информация дополнительно размещается в платежных документах за потребленный газ", — подчеркнула Ирина Подрез-Ряполова.

Как перенаправить ошибочный платеж за газ новому поставщику

Итак, с мая клиентов многих украинских "газсбытов" обслуживает поставщик последней надежды ГК "Нафтогаз". В частности, речь идет о клиентах таких компаний как "Лубнигаз-Трейдинг", "Газ Ресурс Компани", "Уманьгаз Збут", "Твій Газзбут", "Одесагаз-Постачання" и другие.

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Дмитрий Касьянов говорит, что теоретически поставщик газа должен письменно уведомить потребителя о расторжении договора за 30 дней до предполагаемой даты расторжения. То есть, если вернуться к истории Виктории Светловой, которая получила от "Нафтогаза" платежку с указанием в ней майского долга, то, получается, что вина за этот долг лежит на старом поставщике – в этом случае речь о "КиївГазЕнерджі".

"Но в условиях войны и того, что поставщики, возможно, не ожидали, что Кабмин примет решение о необходимости применения процедуры "поставщика последней надежды" с 1 мая 2022, все потребители узнали об этом, получив платежки", — говорит Дмитрий Касьянов.

[ + – ] Чтобы вернуть платеж за газ, отправленный старому поставщику, нужно написать заявление в компанию, которая ранее предоставляла потребителю услуги и на счет которой ушел платеж Фото: Pexels

То есть, потребители оплатили в июне платежку за май по реквизитам старого поставщика, не будучи проинформированными о смене поставщика. Что дальше? В ГК "Нафтогаз" говорят, чтобы клиенты обращались к предыдущим поставщикам. Юристы соглашаются — говорят, что стоит, в первую очередь, пытаться урегулировать возврат уплаченной старому поставщику суммы во внесудебном порядке.

Это означает, что первоочередным для потребителя становится обращение в прежнюю компанию с заявлением.

"Вернуть деньги возможно путем направления соответствующего заявления, имеющего произвольную форму (потому что не существует утвержденной формы). Главным при обращении к предыдущему поставщику с заявлением о возврате средств является указание основных данных потребителя с добавлением соответствующих документов, подтверждающих осуществление оплаты и идентифицирующих личность потребителя и его счета", — объяснила Марина Семенова, адвокат Адвокатского Бюро "ЮФ "Семенова и Партнеры".

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Дмитрий Касьянов также уверен, что необходимо сообщить прежнему поставщику об ошибочном платеже и запросить возврат уплаченных средств.

"Если денежные средства были уплачены на счет поставщика по ошибке, потребитель может обратиться к своему предыдущему поставщику с письменным заявлением на возврат ошибочно уплаченных средств. Заявление можно написать в произвольной форме, но в нем обязательно должны быть указаны ФИО, место жительства гражданина, суть заявления, дата и подпись. К заявлению также необходимо добавить копию паспорта, идентификационного кода, квитанции об ошибочной оплате, а также банковскую справку с реквизитами карточного счета, на который необходимо осуществить возврат ошибочного платежа", — отмечает Дмитрий Касьянов. И добавил: в случае подачи потребителем заявления о возврате ошибочно уплаченных средств со всеми необходимыми документами поставщик обязан вернуть такие средства на счет потребителя в течение пяти рабочих дней после получения такого требования.