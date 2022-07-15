Хватит ли Украине газа: зачем "Нафтогазу" сейчас реструктуризировать долги

Ведущее госпредприятие, обеспечивающее 17% доходов госбюджета, направило зарубежным инвесторам прошение о реструктуризации задолженности. Фокус узнал, что это означает для самой компании и потребителей газа.

Запрос "Нафтогаза" о двухлетней отсрочке выплат по еврооблигациям связан с попытками компании сэкономить средства на обслуживании внешних долгов во время войны.

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Как объясняет Николай Лихачев, партнер юридической фирмы Eterna Law, этот шаг обоснован постановлением правительства №691 от 17 июня 2022 года, которое обязывает "Нафтогаз" обеспечить наличие природного газа в хранилищах по состоянию на 1 октября в количестве, достаточном для стабильного прохождения осенне-зимнего периода, в том числе — для обеспечения потребностей бытовых потребителей и теплоснабжающих организаций.

Следовательно, забота о населении выглядит сегодня более приоритетной задачей компании, нежели "сохранение лица" крупной компании перед кредиторами. Ранее в "Нафтогазе" заявляли о необходимости аккумулировать около $8 млрд. на импорт газа для подготовки к будущему отопительному сезону.

По мнению Лихачева, рынок не ожидал такого шага от "Нафтогаза", поскольку ранее украинское правительство обещало возвращать долги в полном объеме и свои долговые обязательства выполнили "Укрэксимбанк" и "Укрзализныця". То есть, просьба "Нафтогаза" о реструктуризации за несколько дней до выплаты облигаций на сумму $335 млн, запланированной на 19 июля, для кредиторов стала неприятной неожиданностью. Тем более, что у Нафтогаза нет очевидных проблем с финансами.

"На сегодняшний день у компании должно быть достаточно ликвидности, чтобы погасить долги. Исходя из отчетности на конец 2021 года, на банковских счетах находилось около $1 млрд, компания готовилась к выплате долга и должна была постепенно аккумулировать средства," — продолжает Николай Лихачев. Однако собеседник Фокуса добавляет, что сейчас "Нафтогаз" ссылается на то, что многие его потребители не оплачивают счета, и это значительно повлияет на финансовое состояние компании в 2022 году.

Ситуацию в "Нафтогазе", по мнению экспертов, не стоит оценивать обособленно от госфинансов в целом.

Будет объявлен дефолт "Нафтогаза" или нет, ключевым остается вопрос — откуда придет финансирование закупок импортного газа, в котором нуждается Украина

"Нафтогаз" выступает продолжением государственной системы финансов, поскольку правительство регулярно забирает деньги из компании через дивиденды, когда это необходимо, и заставляет продавать газ по нерыночным ценам, учитывая социальную и политическую значимость тарифов на отопление, — отмечает Константин Фастовец, глава отдела аналитики. инвесткомпании Adamant Capital. – Когда у компании денег не хватает, происходит движение в обратную сторону за счет докапитализации".

Поэтому, по мнению собеседника Фокуса, более целесообразным выглядит вопрос, есть ли у правительства Украины возможность обслуживать долги Нафтогаза? По мнению эксперта, несмотря на наличие соответствующих сумм, целесообразность выплат во время войны — вопрос дискуссионный, поскольку, с одной стороны, это расходование недостающих (для закупки газа, — Фокус) средств, с другой – риск дефолта.

Константин Фастовец считает что, дефолт "Нафтогаза" возможен, так как кредиторы могут не согласиться на условия реструктуризации. Голосование по этому вопросу должно пройти до 21 июля 2022 года. Собеседник Фокуса добавляет, что оперативная информация указывает на то, что инвесторы склоняются к отказу "Нафтогазу" в перенесении всех выплат на два года. О подобных настроениях кредиторов также сообщает Reuters.

Агентство Fitch Ratings уже отреагировало на события и снизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента НАК "Нафтогаз Украины" с "CCC" до "C".

Николай Лихачев добавляет, что ситуация уже повлияла на уровень котировок облигаций, а возможное провозглашение дефолта "Нафтогаза" может повлиять на ход переговоров о реструктуризации внешнего долга Украины.

"Дефолт негативно отразится на возможности "Нафтогаза" привлекать финансирование. С другой стороны, государство может передавать средства компании в рамках докапитализации, поэтому ситуация не совсем тупиковая", — продолжает Фастовец.

Лихачев предупреждает, что "Нафтогаз" может оказаться не единственной в Украине компанией, которая инициирует реструктуризацию долгов.

"Очевидно, что страна, уже пятый месяц страдающая от самой крупной военной агрессии за последние 80 лет, не может обеспечить беспрепятственное и своевременное выполнение своих обязательств, и институциональные инвесторы прекрасно понимают эти риски", — заключает собеседник Фокуса.

Ранее Фокус оценивал перспективы проведения отопительного сезона в Украине во время войны. Также Фокус писал, что самые большие риски отопительного сезона связаны с возможными ракетными обстрелами инфраструктуры армией РФ.

Как сообщалось, в РФ обвалились акции компании "Газпром", но аналитики считают, что этот факт не повлияет на работу российского энергогиганта.