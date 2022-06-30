Санкции заработали: что означает резкое падение стоимости акций "Газпрома"
В РФ обвалились акции крупнейшей энергокомпании, но аналитики считают, что самой компании этот обвал вряд ли грозит неприятностями.
Акции "Газпрома" на Московской бирже 30 июня упали более чем на 30% после того, как на годовом собрании акционеры отказались выплачивать дивиденды за 2021 год. Эксперты уверены – в итоге это падение по самой компании и другим российским эмитентам вряд ли ударит больно. С другой стороны, падение котировок показало, что все же изоляция РФ из-за международных санкций отражается на крупном бизнесе России.
"Падение акций российского "Газпрома" не возымеет серьезного негативного эффекта, так как Россия уже очень изолирована", — отметил в комментарии Фокусу руководитель аналитического отдела инвестиционной компании Adamant Capital Константин Фастовец.
"Россия уже сейчас оказалась в такой изоляции от всего мира, что происходящее на их внутренних рынках – не совсем настоящее: это не совсем рынок, там не совсем инвесторы. Поэтому трудно говорить о каком-либо значении этих событий. Я бы не говорил, что это супер-событие, которое очень повлияет на общую ситуацию", — сказал Константин Фастовец.
Он подчеркнул: когда после начала полномасштабной войны России против Украины Московская биржа резко упала и были остановлены торги — это действительно было знаковым событием.
"Тогда в России было представлено достаточно много западного капитала, инвесторов, торговавших акциями. Раньше рынок был значительным. Сейчас это слабая тень того, что было раньше", — отметил Фастовец.
Вместе с тем, по его словам, сейчас ситуация на Московской бирже непростая: там фактически нет компаний-нерезидентов, в торги вмешивается правительство. Поэтому сложно говорить о рынке, как таковом.
"Если падение акций "Газпрома" и можно считать, как сигнал, то лишь как проявление того, что у "Газпрома" все хуже, чем ожидали инвесторы, которые остались на Московской бирже", — считает Константин Фастовец.Важно
Аналитик Иван Угляница тоже не придает большого значения падению акций "Газпрома", объясняя событие мелкостью рынка.
"С конца февраля – начала марта все российские акции не торгуются на зарубежных площадках. Фактически, сейчас они торгуются только внутри России. И то, продажи очень ограничены. Можно сказать, что это "междусобойчик" в песочнице", — сказал Фокусу Угляница.
Он выразил удивление, что невыплата дивидендов так повлияла на цену акций "Газпрома": "Сложно было бы надеяться, что они будут выплачивать дивиденды. Хотя, мне кажется, это такое решение, о котором не очень думали. Мне кажется, там не было особой разницы — выплачивать или нет".
Он выразил мнение, что из-за отсутствия ликвидности и покупателей на рынке каждое событие, как триггер, просаживает рынок.
"Но с нашей стороны не стоит преувеличивать это событие", — резюмировал он.
Напомним, фондовый и финансовый рынки России отреагировали резким падением на начало полномасштабной войны против Украины.
Как Фокус сообщил ранее, акционеры "Газпрома" посчитали нецелесообразным платить инвесторам дивиденды за 2021 год, в результате акции компании рухнули и потянули за собой котировки более 20-ти крупнейших российских компаний.