Акции "Газпрома" упали на 30%: обвалился рынок ценных бумаг РФ (фото)

Акционеры "Газпрома" посчитали нецелесообразным платить инвесторам дивиденды за 2021 год. Газовый монополист навредил себе и потянул за собой более 20 крупнейших российских компаний.

Акции российского газового монополиста "Газпрома" упали более чем на 30%. Об этом стало известно по итогам торгов на Московской бирже.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Максимальное падение составило 32,32%, до 207,699 рублей за штуку на 10:57 по московскому времени. Столь резкое падение объясняется реакцией инвесторов на решение собрания акционеров "Газпрома" не платить рекордные дивиденды за прошлый год.

Заместитель председателя правления "Газпрома" Фамил Садыгов в общении с РБК заметил, что в текущей ситуации дивиденды по итогам 2021 года выплачивать нецелесообразно.

"Приоритетами "Газпрома" в настоящее время являются реализация инвестиционной программы, включая газификацию регионов РФ и подготовку к предстоящей зиме. Безусловно, мы должны быть готовы выполнить обязательства по выплате налогов в повышенном размере", – подчеркнул Садыгов.

[ + – ] В "Газпроме" решили, что дивиденды по итогам 2021 года выплачивать нецелесообразно

Эксперты компании "БКС Мир инвестиций" называют выплату дивидендов главным фактором привлекательности акций газовой компании. Отказ от выплат за 2021 год не только лишит инвесторов возможности претендовать на выплаты, но и создаст риски для выплат в будущем. Шаг монополиста – сильный негативный фактор для акций, согласились аналитики.

Акции "Газпрома" обвалились – фондовый рынок РФ отреагировал

Обвал акций "Газпрома" после новостей о невыплате дивидендов привел к падению цен на всем рынке акций в РФ, пишет "Интерфакс".

Индекс Мосбиржи скатился на 5,6%, а индекс РТС (основной индикатор фондового рынка России, – ред.) – на 5,2%. Цены большинства "голубых фишек" (акции наиболее крупных, ликвидных и надежных компаний со стабильными показателями доходности, – ред.) на "Московской бирже" упали в пределах 8,3%.

[ + – ] Индекс Мосбиржи обвалился на 5,6% на фоне новостей об акциях "Газпрома"

По данным агентства, утром 30 июня подешевели расписки OZON (-8,3%), акции "Роснефти" (-7,1%), расписки TCS Group (-6,7%), бумаги АФК "Система" (-5,7%), Polymetal (-5%), "Газпром нефти" (-4,6%), "МТС" (-4,5%), "Аэрофлота" (-4,3%), "Яндекса" (-4,2%), "Сургутнефтегаза" (-3,5% и -2,7% "префы"), ВТБ (-3,3%), "Северстали" (-3%), UC Rusal (-3%), "АЛРОСА" (-2,7%), "ЛУКОЙЛа" (-2,7%), "ММК" (-2,7%), "Татнефти" (-2,6%), "НОВАТЭКа" (-2,6%), Сбербанка (-2,5% и -3,5% "префы"), "Интер РАО" (-2,3%), "Московской биржи" (-2%), ПАО "Полюс" (-1,9%), "НЛМК" (-1,4%), "Магнита" (-1,1%), "Норникеля" (-0,9%) и "РусГидро" (-0,6%).

"Газпром" обложили налогами

Совет директоров российского монополиста на собрании акционеров вынес вопрос о выплате дивидендов в размере 1,244 трлн рублей. Акционеры по этому вопросу проголосовали "против", добавил представитель "Газпрома" Сергей Куприянов.

Крупный миноритарий компании сказал журналистам, что отказ в выплате дивиденды связан с дополнительными налогами для "Газпрома", который Минфин предложил ввести с сентября по ноябрь этого года. Инициативу еще рассматривают депутаты Госдумы.

Речь идет об идее российского Минфина увеличить налог на добычу полезных ископаемых до 416 млрд рублей. Чиновники объясняют эту меру высокими ценами на газ на европейских рынках.

Напомним, что СМИ накануне писали об задержке платежей Беларуси за потребленный российский газ. Это происходит из-за требования Кремля оплачивать топливо рублями.

Германия планирует национализировать участок газопровода "Северный поток — 2" из-за газового шантажа Москвы. Участок трубы хотят соединить с мобильным терминалом сжиженного природного газа.