Акції "Газпрому" впали на 30%: обвалився ринок цінних паперів РФ (фото)

Акціонери "Газпрому" вважали за недоцільне платити інвесторам дивіденди за 2021 рік. Газовий монополіст нашкодив собі та потягнув за собою понад 20 найбільших російських компаній.

Акції російського газового монополіста "Газпрому" впали на понад 30%. Про це стало відомо за підсумками торгів на Московській біржі.

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Максимальне падіння склало 32,32%, до 207,699 рубля за штуку на 10:57 за київським часом. Таке різке падіння пояснюється реакцією інвесторів на рішення зборів акціонерів "Газпрому" не платити рекордні дивіденди за минулий рік.

Заступник голови правління "Газпрому" Фаміл Садигов у спілкуванні з РБК зауважив, що в цій ситуації дивіденди за підсумками 2021 року виплачувати недоцільно.

"Пріоритетами "Газпрому" наразі є реалізація інвестиційної програми, включаючи газифікацію регіонів РФ і підготовку до майбутньої зими. Безумовно, ми маємо бути готові виконати зобов'язання щодо виплати податків у підвищеному розмірі", — наголосив Садигов.

[ + – ] У "Газпромі" вирішили, що дивіденди за підсумками 2021 виплачувати недоцільно

Експерти компанії "БКС Світ інвестицій" називають виплату дивідендів головним чинником привабливості акцій газової компанії. Відмова від виплат за 2021 рік не лише позбавить інвесторів можливості претендувати на виплати, а й створить ризики для виплат у майбутньому. Крок монополіста — сильний негативний фактор для акцій, погодились аналітики.

Акції "Газпрому" обвалилися — фондовий ринок РФ відреагував

Обвал акцій "Газпрому" після новин про невиплату дивідендів призвів до падіння цін на всьому ринку акцій у РФ, пише "Інтерфакс".

Індекс Мосбіржі скотився на 5,6%, а індекс РТС (основний індикатор фондового ринку Росії — ред.) — на 5,2%. Ціни більшості "блакитних фішок" (акції найбільших, ліквідних та надійних компаній зі стабільними показниками прибутковості, — ред.) на "Московській біржі" впали в межах 8,3%.

[ + – ] Індекс Мосбіржі обвалився на 5,6% на тлі новин про акції "Газпрому"

За даними агентства, вранці 30 червня подешевшали розписки OZON (-8,3%), акції "Роснефти" (-7,1%), розписки TCS Group (-6,7%), папери АФК "Система" (-5,7%), Polymetal (-5%), "Газпром нафти" (-4,6%), "МТС" (-4,5%), "Аерофлоту" (-4,3%), "Яндекса" (- 4,2%), "Сургутнафтогазу" (-3,5% та -2,7% "префи"), ВТБ (-3,3%), "Сєвєрсталі" (-3%), UC Rusal (-3%), "АЛРОСА" (-2,7%), "ЛУКОЙЛу" (-2,7%), "ММК" (-2,7%), "Татнафти" (-2,6%), "НОВАТЕКу" (-2,6%), Сбербанку (-2,5% та -3,5% "префи"), "Інтер РАТ" (-2,3%), "Московської біржі" (-2%), ПАТ "Полюс" "(-1,9%), "НЛМК" (-1,4%), "Магніта" (-1,1%), "Норнікеля" (-0,9%) та "РусГідро" (-0,6 %).

"Газпром" обклали податками

Рада директорів російського монополіста на зборах акціонерів винесла питання про виплату дивідендів у розмірі 1,244 трлн рублів. Акціонери з цього питання проголосували "проти", додав представник "Газпрому" Сергій Купріянов.

Великий міноритарій компанії сказав журналістам, що відмова у виплаті дивіденди пов'язана з додатковими податками для "Газпрому", яку Мінфін запропонував запровадити з вересня по листопад цього року. Ініціативу ще розглядають депутати Держдуми.

Йдеться про ідею російського Мінфіну збільшити податок на видобуток корисних копалин до 416 млрд рублів. Чиновники пояснюють цей захід високими цінами на газ на європейських ринках.

Нагадаємо, що ЗМІ напередодні писали про затримку платежів Білорусі за спожитий російський газ. Це відбувається через вимогу Кремля оплачувати паливо рублями.

Німеччина планує націоналізувати ділянку газопроводу "Північний потік — 2" через газовий шантаж Москви. Ділянку труби хочуть з'єднати з мобільним терміналом зрідженого газу.