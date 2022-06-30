Санкції запрацювали: що означає різке падіння вартості акцій "Газпрому"

У РФ обвалилися акції найбільшої енергокомпанії, але аналітики вважають, що самій компанії цей обвал навряд чи загрожує неприємностями.

Акції "Газпрому" на Московській біржі 30 червня впали на понад 30% після того, як на річних зборах акціонери відмовилися виплачувати дивіденди за 2021 рік. Експерти впевнені — у результаті це падіння по самій компанії та інших російських емітентах навряд чи вдарить боляче. З іншого боку, падіння котирувань показало, що все ж таки ізоляція РФ через міжнародні санкції відбивається на великому бізнесі Росії.

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"Падіння акцій російського "Газпрому" не матиме серйозного негативного ефекту, оскільки Росія вже дуже ізольована", — зазначив у коментарі Фокусу керівник аналітичного відділу інвестиційної компанії Adamant Capital Костянтин Фастовець.

"Росія вже зараз опинилася в такій ізоляції від усього світу, що те, що відбувається на їхніх внутрішніх ринках, — не зовсім справжнє: це не зовсім ринок, там не зовсім інвестори. Тому важко говорити про якесь значення цих подій. Я б не говорив, що це суперподія, яка дуже вплине на загальну ситуацію", — сказав Костянтин Фастовець.

Він наголосив: коли після початку повномасштабної війни Росії проти України Московська біржа різко впала та було зупинено торги — це справді було знаковою подією.

"Тоді в Росії було представлено чимало західного капіталу, інвесторів, які торгували акціями. Раніше ринок був значним. Зараз це слабка тінь того, що було раніше", — зазначив Фастовець.

Водночас, за його словами, наразі ситуація на Московській біржі непроста: там фактично немає компаній-нерезидентів, у торги втручається уряд. Тому складно говорити про ринок як такий.

"Якщо падіння акцій "Газпрому" і можна вважати як сигнал, то лише як прояв того, що в "Газпрому" все гірше, ніж очікували інвестори, які залишилися на Московській біржі", — вважає Костянтин Фастовець.

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Аналітик Іван Угляниця теж не надає великого значення падінню акцій "Газпрому", пояснюючи подію дрібністю ринку.

"З кінця лютого – початку березня всі російські акції не торгуються на зарубіжних майданчиках. Фактично, зараз вони торгуються тільки всередині Росії. Та й то, що продаж дуже обмежений. Можна сказати, що це "міжсобойчик" у пісочниці", — сказав Фокусу Угляниця.

Він висловив здивування, що невиплата дивідендів так уплинула на ціну акцій "Газпрому": "Важко було б сподіватися, що вони виплачуватимуть дивіденди. Хоча, мені здається, це таке рішення, про яке не дуже думали. Мені здається, там не було особливо розрізняли — виплачувати чи ні".

Він висловив думку, що через відсутність ліквідності й покупців на ринку кожна подія, як тригер, просаджує ринок.

"Але з нашого боку не варто перебільшувати цю подію", — резюмував він.

Нагадаємо, фондовий і фінансовий ринки Росії відреагували різким падінням на початок повномасштабної війни проти України.

Як Фокус повідомив раніше, акціонери "Газпрому" вважали недоцільним платити інвесторам дивіденди за 2021 рік, у результаті акції компанії впали та потягли за собою котирування понад 20 найбільших російських компаній.