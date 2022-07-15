Чи вистачить Україні газу: навіщо "Нафтогазу" зараз реструктуризувати борги

Провідне держпідприємство, яке забезпечує 17% доходів держбюджету, надіслало закордонним інвесторам прохання про реструктуризацію заборгованості. Фокус дізнався, що це означає для самої компанії та споживачів газу.

Запит "Нафтогазу" про дворічне відстрочення виплат за єврооблігаціями пов'язаний зі спробами компанії заощадити кошти на обслуговуванні зовнішніх боргів під час війни.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Як пояснює Микола Лихачов, партнер юридичної фірми Eterna Law, цей крок обґрунтований постановою уряду №691 від 17 червня 2022 року, яка зобов'язує "Нафтогаз" забезпечити наявність природного газу у сховищах станом на 1 жовтня в кількості, достатній для стабільного проходження осінньо-зимового періоду, зокрема — для забезпечення потреб побутових споживачів та теплопостачальних організацій.

Отже, турбота про населення сьогодні виглядає пріоритетнішим завданням компанії, ніж "збереження лиця" великої компанії перед кредиторами. Раніше у "Нафтогазі" заявляли про необхідність акумулювати близько $8 млрд на імпорт газу для підготовки до майбутнього опалювального сезону.

На думку Лихачова, ринок не очікував такого кроку від "Нафтогазу", оскільки раніше український уряд обіцяв повертати борги в повному обсязі та свої боргові зобов'язання виконали "Укрексімбанк" та "Укрзалізниця". Тобто, прохання "Нафтогазу" про реструктуризацію за кілька днів до виплати облігацій на суму $335 млн, заплановане на 19 липня, для кредиторів стало неприємною несподіванкою. Тим більше, що Нафтогаз не має очевидних проблем з фінансами.

"На сьогодні в компанії має бути достатньо ліквідності, щоб погасити борги. Виходячи зі звітності на кінець 2021 року, на банківських рахунках знаходилося близько $1 млрд, компанія готувалася до виплати боргу і мала поступово акумулювати кошти", — продовжує Микола Лихачов. Проте співрозмовник Фокусу додає, що зараз "Нафтогаз" посилається на те, що багато його споживачів не оплачують рахунки, і це значно вплине на фінансовий стан компанії у 2022 році.

Ситуацію в "Нафтогазі", на думку експертів, не варто оцінювати окремо від держфінансів загалом.

Буде оголошено дефолт "Нафтогазу" чи ні, ключовим залишається питання — звідки прийде фінансування закупівель імпортного газу, якого потребує Україна

"Нафтогаз" виступає продовженням державної системи фінансів, оскільки уряд регулярно забирає гроші з компанії через дивіденди, коли це необхідно, і змушує продавати газ за неринковими цінами з огляду на соціальну та політичну значущість тарифів на опалення, — зазначає Костянтин Фастовець, голова відділу аналітики. інвесткомпанії Adamant Capital — Коли у компанії грошей не вистачає, відбувається рух у зворотний бік коштом докапіталізації”.

Тому, на думку співрозмовника Фокусу, доцільніше виглядає питання, чи є в уряду України можливість обслуговувати борги Нафтогазу? На думку експерта, попри наявність відповідних сум, доцільність виплат під час війни — питання дискусійне, оскільки, з одного боку, це витрачання коштів, що бракують (для закупівлі газу, — Фокус), з іншого — ризик дефолту.

Костянтин Фастовець вважає, що дефолт "Нафтогазу" можливий, оскільки кредитори можуть не погодитися на умови реструктуризації. Голосування з цього питання має відбутися до 21 липня 2022 року. Співрозмовник Фокусу додає, що оперативна інформація вказує на те, що інвестори схиляються до відмови "Нафтогазу" у перенесенні всіх виплат на два роки. Про такі настрої кредиторів також повідомляє Reuters.

Агентство Fitch Ratings вже відреагувало на події та знизило довгостроковий рейтинг дефолту емітента НАК "Нафтогаз України" з "CCC" до "C".

Микола Лихачов додає, що ситуація вже вплинула на рівень котирувань облігацій, а можливе проголошення дефолту "Нафтогазу" може вплинути на переговори про реструктуризацію зовнішнього боргу України.

"Дефолт негативно вплине на можливості "Нафтогазу" залучати фінансування. З іншого боку, держава може передавати кошти компанії в рамках докапіталізації, тому ситуація не зовсім тупикова", — продовжує Фастовець.

Ліхачов попереджає, що "Нафтогаз" може виявитись не єдиною в Україні компанією, яка ініціює реструктуризацію боргів.

"Очевидно, що країна, яка вже п'ятий місяць страждає від найбільшої військової агресії за останні 80 років, не може забезпечити безперешкодне і своєчасне виконання своїх зобов'язань, і інституційні інвестори чудово розуміють ці ризики", — підсумовує співрозмовник Фокуса.

Раніше Фокус оцінював перспективи проведення опалювального сезону в Україні під час війни. Також Фокус писав, що найбільші ризики опалювального сезону пов'язані з можливим ракетним обстрілом інфраструктури армією РФ.

Як повідомлялося, у РФ обвалилися акції компанії "Газпром", але аналітики вважають, що цей факт не вплине на роботу російського енергогіганта.