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Без лоха и жизнь плоха. Или как я стала "должником" за газ

"Из-за смены поставщика газа украинцы, которые в условиях войны исправно платят за коммунальные услуги, внезапно оказались "должниками" Нафтогаза. Найти концы теперь невозможно". Мнение.

Виктория Светлова
Виктория Светлова
Журналист
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Газ, каструля, плита
Фото: ua-energy.org | В Украине сменился поставщик газа, из-за этого многие украинцы стали "должниками", хотя за газ платили исправно

В общем, потребитель в нашей стране абсолютно беззащитен. Ранее поставщиком газа в моем доме была компания #Київгазенерджи, которой я исправно платила, не имея ни копейки задолженности. В начале июля через ПриватБанк меня уведомили о смене поставщика — теперь им стал #НафтогазУкраїни. И первый же платеж принес неприятную неожиданность — "долг" в размере 1120 грн. Именно такую сумму я оплатила за май Киевгазэнерджи.

Звоню в колл-центр Нафтогаза. Там сообщили, что, вообще-то, поставщиком Нафтогаз стал с мая, но уведомлять меня об этом они не обязаны, а обязан был прежний поставщик.

То, что я уже заплатила за газ, потребленный в мае, Киевгазэнерджи, никого не волнует. Нафтогаз этих денег не получил. И теперь я ему "должна" за май и июнь.

Отправленные деньги Киевгазэнерджи мне посоветовали требовать у них. При этом даже сайт этой компании перестал работать. Вот, скажите, есть закон и право в нашей стране? А я еще гордилась тем, что плачу своевременно коммуналку в условиях войны. Так выходит, лучше б не платила, потому что теперь оказалась в роли лоха?

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