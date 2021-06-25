12 друзей скорости: как прошел Porsche Road Tour в Киеве (фото)

Ярким июньским днем жители Киевской области стали свидетелями впечатляющего зрелища — сразу 12 топовых автомобилей Porsche совершили автопробег из Киева в Черкасскую область, да еще и под управлением исключительно женщин-водителей.

На протяжении всего 400-километрового маршрута участницы тура сменяли друг друга, таким образом удалось протестировать все 12 моделей — от гламурного Cayenne до легендарного 911-го.

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А теперь — краткий обзор творений инженеров Porsche и авторские впечатления о них.

Porsche 718 Cayman S

[ + – ] Porsche 718 Cayman S

Редкий для Украины автомобиль, сев за руль которого сразу понимаешь, почему у Porsche есть фанаты, готовые выложить более 100 тысяч евро за такого "малыша". Ощущения от вождения этого спорткара, ускоряющегося до сотни за 4,6 секунды, не похожи ни на что другое. Максимальная мощность 350 л.с. (с Launch Control) в сочетании с задним приводом и спортивной подвеской — это просто какой-то водительский аттракцион. А если это еще и не идеальная трасса на Черкассы, как было по ходу нашего автопробега Porsche, эмоции вообще зашкаливают.

Фирменный рев мотора, спортивные руль и сидения, ретро-интерьер — чувствуешь себя пилотом какого-то супер-ралли. Но честно скажу: это машина для ценителя, а самое главное — для водителя, умеющего обращаться с таким автомобилем в разных дорожных условиях.

Cayenne GTS

[ + – ] Porsche Cayenne GTS

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Спортивный шик. Три открытия нового Porsche Cayenne: тест-драйв журнала "Фокус"

После Кайман — это просто отдых. Комфорт салона, мягкость хода, полная управляемость и при этом отличная динамика: в заряженной версии GTS 4-литровый мотор выдает в максимуме 460 л.с. и разгоняет этот крупный автомобиль до сотни за 4,8 секунды.

Cayenne не случайно является самой продаваемой моделью бренда — этот кроссовер хорош и в городе, и в дальних поездках, как было в случае Порше тура, а его динамические возможности порадуют любителей драйва.

Macan GTS

[ + – ] Porsche Macan GTS

Macan я бы назвала самой женской моделью Porsche. Либо — самой молодежной. Он компактнее, чем Cayenne, имеет меньший объем и мощность двигателя, однако позволяет прочувствовать все присущие марке достоинства.

Panamera Turbo S E-Hybrid

[ + – ] Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid Sport Turismo Фото: Виктория Светлова

В тесте участвовала и "классическая" Panamera, и новинка — гибрид в кузове Sport Turismo, о котором хочется рассказать подробнее, потому что именно эта модель стала моим личным фаворитом в ходе Porsche Road Tour. Ну во-первых, дизайн: невероятно стильная машина, в которой лоск и спортивность Порше сочетается с практичностью. Вот так и хочется представить, как кладешь во вместительный багажник дорогой чемодан и мчишься навстречу морю и солнцу. Очень крут и салон, в нашем варианте в бежевом цвете с замшевой отделкой стоек и потолка.

[ + – ] Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid

Ну и самое главное — это удовольствие, которое получаешь от отточенного рулевого управления, потрясающе комфортных реакций на педали газа и тормоза и фантастической динамики. Два мотора - бензиновый и электрический — развивают суммарную пиковую мощность в 700 л.с. и разгоняют гибрид до сотни за 3,2 секунды. Эта модель — одна из самых дорогих в линейке, стоимость тестового авто составляет около 200 000 евро.

Porsche Taycan Turbo S

[ + – ] Porsche Taycan Turbo S

Фокус уже тестировал первый электрокар Porsсhe, Taycan, в версии 4S, а на маршруте Porsche-тура выдалась возможность опробовать и наиболее мощную версию — Turbo S. Это авто имеет просто космические характеристики: максимальная мощность (с Launch Control) — 761 л.с., вы только вдумайтесь, разгон до сотни — 2,8 секунды. Заявленный запас хода при этом составляет 412 км (надо сказать, что за три дня езды на Taycan 4S по Киеву мы разрядили его только на 60 %).

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Результат эволюции. Тест-драйв электрокара Porsche Taycan

Впрочем, в ходе тест-драйвов я не заметила особой разницы между 4S, у которого на 200 условных "лошадей" меньше, и Turbo S, скорее ее можно прочувствовать на гоночном треке, из чего можно сделать вывод, что мощности 4S для реальной жизни более чем достаточно. Помимо выдающейся динамики Taycan отличается практически абсолютной шумоизоляцией, футуристическим дизайном и совершенно особенным салоном, где классические нотки Porsсhe сливаются с Hi Tech.

Кстати, на новой сверхскоростной зарядке в дилерском центре Taycan можно зарядить от 5 до 80% всего за 25 минут.

911 Turbo

[ + – ] Porsche 911 Turbo

Пиковая мощность в 580 "лошадей", 750 Нм крутящего момента, ускорение до сотни за 2,8 секунды, цена от 200 000 евро — это легендарный Porsche 911 Turbo. В версии Turbo S все эти цифры еще выше, впрочем, условия для полноценного испытания таких авто еще нужно поискать. На дорогах Киевской области прочувствовать все возможности этой машины нереально, но 911-й не может не впечатлить, даже если вы просто посидите за рулем. Роскошь Cayenne, стиль и элегантность Panamera, высокие технологии Taycan — это все бесспорно, но если вы хотите ощутить истинный дух и прикоснуться к истории Porsche, нужен 911-й.

Фото: Виктория Светлова

Спортивное купе, дизайн которого преемственно переходит в каждое новое поколение уже более 50 лет, имеет полный привод и заднее расположение мотора. Ну а звук спортивной выхлопной системы — это отдельная тема. Однако не скажу, что ездить на этой машине легко: 911-й ожидает от водителя полного включения в процесс, и если Cayenne, Panamera или Macan будут комфортны для водителя с любым стажем, то Porsche 911 — это не для новичков.

Porsche Road Tour: Как это было