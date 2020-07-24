Спортивный шик. Три открытия нового Porsche Cayenne: тест-драйв журнала "Фокус"

Фокус взял на тест-драйв Porsche Cayenne третьего поколения и узнал, какие эмоции дарит последняя версия одной из самых популярных моделей "Порше" в Украине

Как говорят фанаты немецкого бренда, лучше "Порше" может быть только новый "Порше". Фокус провел тест-драйв нового Porsche Cayenne и выяснил, чем люксовый внедорожник берет за душу своих почитателей.

Новый Porsche Cayenne — "брат" Audi Q7 и Bentley Bentayga

Когда Porsche Cayenne дебютировал в 2002 году, он стал настоящей бомбой в своем сегменте. Автомобиль был абсолютно нетипичным для компании "Порше", известной в первую очередь спортивными купе, и быстро стал самым продаваемым в модельной линейке бренда.

Новый Porsche Cayenne прибавил в размерах, но при этом стал чуть ниже и легче

Ныне автотрассы украшает уже третье поколение модели, презентованное в 2017 году. По сравнению с предыдущей генерацией дизайн Cayenne поменялся несущественно. Передняя часть автомобиля практически та же, разве что еще круче стали фары, состоящие из 84 LED-элементов. Легко опо­знать новинку можно по задней части: она стала концептуально иной, в духе знаменитого спорткара Porsche 911, с модной нынче сплошной полосой оптики.

Пневмоподвеска меняет клиренс в зависимости от дорожных условий и режима езды. Стандартный дорожный просвет в 190 мм может увеличиваться до 235 мм на бездорожье

А вот что касается внутреннего устройства, то Porsche Cayenne третьего поколения — это абсолютно новый автомобиль, построенный на новом шасси с трехкамерными пневмоопорами, которое у Cayenne общее с Audi Q7 и Bentley Bentayga.

Провожают по одежке. Главная отличительная черта нового Porsche Cayenne — задняя часть с модной полоской оптики

Новая модель прибавила в размерах (плюс 63 мм по длине, плюс 23 — по высоте), но при этом стал чуть ниже (на 9 мм) и легче. Базовая версия весит 1985 кг, что на 55 кг меньше, чем предыдущая генерация.

Porsche Cayenne предлагает потенциальным покупателям широкий выбор спецификаций: Cayenne S, Turbo, E-Hybrid и еще более спортивно выглядящий Cayenne Coupe.

Цена Porsche Cayenne может доходить до €240 тыс. в зависимости от спецификации, которые отличаются двигателями и оснащением.

Фокус провел тест-драйв Porsche Cayenne базовой версии, если так можно говорить о продукции "Порше", ведь понятия комплектаций как такового у этой марки нет: каждая машина оснащается под индивидуальные потребности владельца. Здесь трехлитровый турбомотор V6 мощностью 340 л. с. и 450 Нм крутящего момента. Автомобиль для тест-драйва стоит €105 тыс.

Тест-драйв Porsche Cayenne: комфортный в городе, "зверь" на трассе

Что ж, посмотрим, как здесь все устроено внутри. Садиться в автомобиль очень удобно. Двери полностью прикрывают пороги, так что вы никогда не испачкаете брюки. Оригинально устроено зажигание: это, по сути, кнопка, но в виде ключа, который нужно поворачивать (отсылка к спортивной классике "Порше").

Третье поколение Cayenne получило новую концепцию управления — Porsche Advanced Cockpit

К месту водителя претензий быть не может: отличный обзор, все продумано и комфортно. Коммуникация с авто происходит при помощи 12,3-дюймового центрального сенсорного экрана на торпедо и двух 7-дюймовых дисплеев на приборной панели. Стоит отметить, что меню очень легкое для понимания, все устроено предельно просто. По крайней мере я разобралась, что к чему, в первые 10 минут.

Здесь есть навигация, управление телефоном, музыкой, настройки всех функций автомобиля, при парковке выводится изображение с камер системы кругового обзора.

Начиная тест-драйв Porsche Cayenne, первое, на что обращаешь внимание, — прекрасная управляемость и маневренность этого крупного авто. Рулить машиной легко, несмотря на ее габариты.

Легкость во всем. Новый Porsche Cayenne подстроится под любой стиль вождения

В целом же его поведение на дороге очень меняется в зависимости от выбранного режима езды. Переключается режим как на дисплее, так и джойстиком на руле. Кстати, для любителей гонок здесь есть специальная кнопка — нажимаете, и через 10 секунд машина готова к суперускорению.

В нормальном режиме это вполне спокойный городской автомобиль, который, однако, всегда готов откликнуться на педаль газа, в режиме "спорт"- отклик становится еще острее, ну а "спорт+" — это, я бы сказала, не для новичков.

Салон Porsche Cayenne отличается комфортом и практичностью

Заявленный разгон до сотни (с установленным у нас пакетом Sport Chrono) — 5,9 сек. Но даже больше, чем динамика, в этом автомобиле впечатляет то, как он держится на дороге. Включаете спорт-режим, и плавный горожанин вдруг преображается: автомобиль буквально прижимается к асфальту, машина становится более жесткой, сбитой, готовой к моментальному ускорению и крутым виражам.

Все благодаря упоминавшейся пневмоподвеске, которая меняет клиренс в зависимости от дорожных условий и режима езды. Стандартный дорожный просвет в 190 мм может увеличиваться до 235 мм на бездорожье. Хотя, положа руку на сердце, я бы по ямам и болотам на таком авто не ездила.

Технические характеристики Porsche Cayenne и индивидуальные опции

Комбинации опций в этой машине могут быть любые: от контроля слепых зон зеркал до паркпилота. Вопрос в том, что именно вам нужно, исходя из ваших водительских навыков. В нашем тестовом авто стоит отметить светодиодные матричные фары с системой динамического освещения, систему кругового обзора, доводчик дверей, память и вентиляцию передних сидений.

Встреча с собратом. Задняя часть нового Porsche Cayenne исполнена в духе классической модели 911

Расход топлива Porsche Cayenne в ходе тест-драйва у нас получился в среднем 12 л на 100 км в смешанном цикле с учетом киевских пробок средней интенсивности. Не мало, но и не много при таких динамических качествах и размерах машины.

У Porsche Cayenne имидж гламурного паркетника, так представляла себе эту машину и я. Однако после близкого знакомства могу сказать, что это мощный и в то же время очень функциональный, продуманный автомобиль, который не только украсит вашу жизнь, но и станет надежным партнером в самых разных ситуациях.

Технические характеристики Porsche Cayenne

Двигатель — турбированный, бензиновый, 6-цилиндровый, V-образный

Рабочий объем — 2995 куб. см

Мощность — 340 л. с.

Максимальный крутящий момент (при об./мин.) — 450 / 1300–5300

Тип привода — полный

Трансмиссия — 8-ступенчатая АКПП, типтроник S

Максимальная скорость — 245 км/ч

Разгон от 0 до 100 км/ч — 5,9 сек. (с пакетом Sport Chrono)

Вердикт Фокуса по результатам тест-драйва

Достоинства

Динамика, как положено "Порше"

Великолепная подвеска

Просторный, удобный салон и отличный обзор

Престиж бренда

Недостатки