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Без лоха і життя погане. Або як я стала "боржником" за газ

"Через зміну постачальника газу українці, які в умовах війни ретельно платять за комунальні послуги, раптово виявилися "боржниками" Нафтогазу. Знайти кінці тепер неможливо". Думка.

Вікторія Світлова
Вікторія Світлова
Журналістка
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Газ, кастрюля, плита
Фото: ua-energy.org | В Україні змінився постачальник газу, через це багато українців стали "боржниками", хоча за газ платили ретельно

Загалом споживач у нашій країні абсолютно беззахисний. Раніше постачальником газу в моєму будинку була компанія #Київгазенерджі, якій я ретельно платила, не маючи жодної копійки заборгованості. На початку липня через ПриватБанк мене повідомили про зміну постачальника — тепер ним став #Нафтогаз України. І перший же платіж приніс неприємну несподіванку — "борг" у розмірі 1120 грн. Саме таку суму я сплатила за травень Київгазенерджі.

Дзвоню до кол-центру Нафтогазу. Там повідомили, що, взагалі-то, постачальником Нафтогаз став з травня, але повідомляти мене про це вони не зобов'язані, а зобов'язаний був колишній постачальник.

Те, що я вже заплатила за газ, спожитий у травні Київгазенерджі, нікого не хвилює. Нафтогаз цих грошей не одержав. І тепер я йому "винна" за травень і червень.

Відправлені гроші Київгазенерджі мені порадили вимагати в них. Водночас навіть сайт компанії перестав працювати. Ось, скажіть, є закон та право в нашій країні? А я ще пишалася тим, що плачу своєчасно комуналку за умов війни. То виходить, краще б не платила, бо тепер опинилася в ролі лоха?

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