Шведська ракета. Чим здивував Volvo XC60: тест-драйв нового кросовера (фото, відео)

Мороз та сонце; день чудовий! Та й як може бути інакше, коли в нашому розпорядженні шикарний позашляховик Volvo ХС60. Справжня зима, яка завітала в Київ, — прекрасний момент для тест-драйву Volvo XC60 другого покоління.

Гібрид Volvo XC60: два мотори та повний комфорт

По-перше, він красивий. Дуже красивий — і зовні, і всередині. Дизайн Вольво ХС60 практично повністю повторює лінії старшого брата, ХС90, і відрізнити їх на дорозі непросто. До речі, за результатами продажів 2019 і 2020 років саме гібрид Volvo XC60 став найбільш продаваною моделлю Volvo в світі. На другому місці компактний ХС40, а на третьому — ХС90. В Україні ситуація інша: на перше місце за продажами вийшов флагман бренду ХС90. На другому місці ХС60 і на третьому — ХС40. Люблять наші заможні люди великі авто та грошей на них не шкодують.

[ + – ] По-перше, XC60 гарний.

Отже, новий Volvo ХС60 — представницький преміальний кросовер класу К2. Збирається в Гетеборзі, Швеція.

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На нашому ринку представлені кілька версій цієї машини з бензиновими та дизельними моторами. Наш тестовий автомобіль — Volvo XC60 T6 Twin Engine в комплектації R-Design Expression. Це плагін-гібрид із двома двигунами: бензиновим 4-циліндровим об'ємом майже 2 л, із компресором і турбонаддувом потужністю 253 к. с. і 87-сильним електромотором. Максимальний крутний момент 350 Нм доступний вже з 1 700 об./хв. плюс 240 Нм від електродвигуна. Автомобіль формально — з переднім приводом, але завдяки тому, що двигун внутрішнього згоряння крутить передню вісь, а електричний — задню, фактично привід повний.

Кросовер Volvo XC60 досить великий: довжина — 4,688 м, висота дорожнього просвіту — 216 мм. У нашій комплектації — 19-дюймові колеса. Машину прикрашає фірмова LED-оптика системи адаптивного освітлення. Загалом зовнішність ХС60 вражає поєднанням динамічності й елегантності.

[ + – ] LED-оптика забезпечує відмінну видимість у темряві

Перш ніж продовжити, варто сказати, скільки коштує ця машина: €65 тис. Ціну Volvo XC60 можна порівняти із цілком пристойною квартирою в Києві. Тому все до дрібниць в такому автомобілі відповідає статусу власника.

М'яка коричнева шкіра, сидіння з усім можливими електрорегулюванням, з бічною і поперечною підтримкою. Кермо та всі сидіння — і передні, і задні — мають підігрів. По центру консолі встановлений 12-дюймовий дисплей, є також проекційний дисплей на лобове скло, який показує ключові дані про поїздку і дублює дорожні знаки. Для смартфона передбачений порт бездротової зарядки.

Оригінально зроблена кнопка запуску двигуна. Розташована вона не біля керма, як зазвичай, а біля важеля коробки передач. І її потрібно не натискати, а повертати, як ключ. Чесно сказати, самому здогадатися складно.

[ + – ] Оздоблення салону відповідає вартості машини і статусу власника

Невеликий приклад того, наскільки все продумано в цьому авто. Подача рідини для омивання йде безпосередньо на двірники: ніяких бризків на лобовому склі, які хоч і на мить, але погіршують видимість. Форсунки омивача з підігрівом, тому й замерзання рідини для омивання вам не загрожує (якщо, звичайно, це правильна рідина).

На задньому ряду дуже просторо й комфортно. Можна милуватися небом через панорамний дах і заряджати телефон від USB-порту. І ще приємна практична деталь: під задніми сидіннями є приховані ніші для планшета або документів. Можна ховати ноутбук, і тоді він не приверне увагу злодіїв.

[ + – ] Відео: Вадим беїв

До сотні Volvo XC60 — за 5,9 секунди

Ця машина вражає повним набором всіх можливих опцій. Круговий огляд, моніторинг дзеркал, системи очищення повітря в салоні та контролю шуму, круїз-контроль.

У нашому гібриді Volvo ХС60 встановлена система Pilot Assist. Вона утримує авто в смузі руху, тримає дистанцію з автомобілем, що їде попереду, тобто забезпечує більш плавну та легку їзду. Також є система попередження фронтального зіткнення City Safety, яка допомагає зупинити автомобіль в екстреній ситуації.

[ + – ] Центр консолі прикрашає 12-дюймовий дисплей мультимедійної системи [ + – ] Авто заводиться поворотом кнопки, поруч — перемикач режимів руху

Але повернімося до головної особливості цього автомобіля — технології плагін-гібрид. У Volvo XC60 є три режими їзди:

електричний режим (Pure) — не використовує двигуна внутрішнього згоряння. Запас ходу на електротязі — у середньому 50 км;

режим Hybrid — використовує обидва двигуни відразу. Автомобіль сам вирішує, в який момент застосовувати той чи інший мотор або обидва одночасно. Хороший він економними витратами палива — 3-8 л/100 км, залежно від рівня заряду батареї;

режим Power — обидва двигуни працюють на найбільшій потужності, що дає машині максимальну динаміку, а вам — максимальний драйв і задоволення від кермування.

Заявлений розгін до сотні у цього більш ніж двотонного позашляховика — 5,9 секунд! І дійсно, динамічні якості машини вражають. ХС60 набирає хід із разючим поєднанням плавності та різкості. Ви натиснули педаль газу — і машина буквально полетіла вперед, залишивши далеко позаду інших учасників руху (звичайно ж, у рамках дозволеної швидкості). Додайте до цього чудову керованість, комфортні крісла та преміальне звучання аудіосистеми (Harman Kardon, між іншим) — і ви приблизно уявите те задоволення, яке дарує ця машина водієві, а також пасажирам.

[ + – ] Електромотор заряджається як від енергії гальмування авто, так і від зарядних станцій

Volvo ХС60 забезпечить вам комфорт і в поїздках на довгі відстані, і в міському трафіку. Але саме в місті відчуваються переваги плагін-гібрида. Батарея електродвигуна заряджається по ходу руху від енергії гальмування машини, крім того, її можна заряджати на зарядних станціях і від домашньої розетки, що займає від трьох до восьми годин, залежно від сили струму. Під час руху на електротязі ХС60 не тільки береже атмосферу планети, а й дарує вам повну тишу в салоні, та ще й економить ваші витрати на бензин.

Якщо підсумувати, цей автомобіль поєднує в собі відразу кілька прекрасних якостей: красу, потужність, динаміку, статус, комфортність. Все, чого ви очікуєте від преміального кросовера за €65 тис., Volvo ХС60 вам забезпечить.

Чи прогрівати гібрид Volvo XC60 взимку

Це питання цікавить багатьох. Адже гібридний автомобіль заводиться від електродвигуна, проте це не змінює того факту, що рідини та вузли машини промерзають за мінусової температури. Ось що нам пояснили інженери Volvo: "Якщо в двох словах, то після посилення жорстких норм токсичності всі виробники рекомендують не прогрівати двигун (для підтримки екології). Але не рекомендується давати максимальне навантаження на двигун до його повного прогріву. У цьому випадку це актуально й для гібрида, і для ДВЗ. Якщо салон прогрівся, значить, мотор гарячий і можна експлуатувати двигун на повну".

[ + – ] ХС60 набирає хід із разючим поєднанням плавності та різкості

Як робила я: завівши машину, включала обігрів стекол, сидінь та керма. Тоді відразу заводився і ДВЗ. Почекавши хвилин 5-7, починала рух на невеликій швидкості. Автомобіль почувався цілком комфортно.

Технічні характеристики Вольво ХС60

Тип — кросовер

— кросовер Двигун — 2,0 гібрид, 4 циліндри

— 2,0 гібрид, 4 циліндри Потужність — 253 к. с. при 5 500 об./хв. + 87 к. с. від електромотора при 7 000 об./хв.

— 253 к. с. при 5 500 об./хв. + 87 к. с. від електромотора при 7 000 об./хв. Макс. крутий. момент, Нм (при об./хв.) — 350/1700-500 плюс 240/3000

Нм (при об./хв.) — 350/1700-500 плюс 240/3000 Тип приводу — eAWD

— eAWD Трансмісія — 8-ступінчастий автомат

— 8-ступінчастий автомат Макс. швидкість у тестовій машині обмежена до 180 км/год

у тестовій машині обмежена до 180 км/год Розгін — від 0 до 100 км/год — 5,9 сек.

— від 0 до 100 км/год — 5,9 сек. Заявлена витрата палива (місто/траса/змішаний) — 2,8-8,4 л, залежно від рівня заряду батареї

(місто/траса/змішаний) — 2,8-8,4 л, залежно від рівня заряду батареї Середня витрата в ході тест-драйву по Києву — 7,4 л на 100 км

Ціна тестованої комплектації Volvo XC60 — €65 700

Розповідь про Volvo XC60 ми доповнимо невеликим історичним екскурсом, що дозволяє оцінити зусилля шведів на шляху до заслуженого звання виробника найбезпечніших автомобілів.

У середині ХХ століття Вольво стала першою компанією, яка зайнялася безпекою за кермом всерйоз і по-справжньому. Volvo Amazon — єдина машина в історії марки, яка мала власну назву — виявилася першопрохідцем. Першопрохідцем для світу, першопрохідцем і для самої Вольво. Як починала шлях шведська компанія, хто її засновники, яким чином Volvo популяризувала свої напрацювання в сфері безпеки, які віхи були на цьому шляху — про все це дізнаєтеся з ролика нижче.