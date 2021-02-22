Шведская ракета. Чем удивил Volvo XC60: тест-драйв нового кроссовера (фото, видео)

Мороз и солнце; день чудесный! Да и как может быть иначе, когда в нашем распоряжении шикарный внедорожник Volvo ХС60. Настоящая зима, заглянувшая в Киев, — прекрасный момент для тест-драйва Volvo XC60 второго поколения.

Гибрид Volvo XC60: два мотора и полный комфорт

Во-первых, он красивый. Очень красивый — и снаружи, и внутри. Дизайн Вольво ХС60 практически полностью повторяет линии старшего брата, ХС90, и отличить их на дороге непросто. Кстати, по результатам продаж 2019 и 2020 годов именно гибрид Volvo XC60 стал самой продаваемой моделью Volvo в мире. На втором месте компактный ХС40, а на третьем — ХС90. В Украине ситуация иная: на первое место по продажам вышел флагман бренда ХС90. На втором месте ХС60 и на третьем — ХС40. Любят наши состоятельные люди большие авто и денег на них не жалеют.

[ + – ] Во-первых, XC60 красивый.

Итак, новый Volvo ХС60 — представительский премиальный кроссовер класса К2. Собирается в Гетеборге, Швеция.

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На нашем рынке представлены несколько версий этой машины с бензиновыми и дизельными моторами. Наш тестовый автомобиль — Volvo XC60 T6 Twin Engine в комплектации R-Design Expression. Это плагин-гибрид с двумя двигателями: бензиновым 4-цилиндровым объемом около 2 л, с компрессором и турбонаддувом мощностью 253 л. с. и 87-сильным электромотором. Максимальный крутящий момент 350 Нм доступен уже с 1700 об./мин. плюс 240 Нм от электродвигателя. Автомобиль формально — с передним приводом, но благодаря тому, что двигатель внутреннего сгорания крутит переднюю ось, а электрический — заднюю, фактически привод полный.

Кроссовер Volvo XC60 достаточно крупный: длина — 4,688 м, высота дорожного просвета — 216 мм. В нашей комплектации — 19-дюймовые колеса. Машину украшает фирменная LED-оптика системы адаптивного освещения. В целом облик ХС60 впечатляет сочетанием динамичности и элегантности.

[ + – ] LED-оптика обеспечивает отличную видимость в темноте

Прежде чем продолжить, стоит сказать, сколько стоит эта машина: €65 тыс. Цена Volvo XC60 сопоставима с вполне приличной квартирой в Киеве. Поэтому все до мелочей в таком автомобиле соответствует статусу владельца.

Мягкая коричневая кожа, сиденья со всеми возможными электрорегулировками, с боковой и поперечной поддержкой. Руль и все сиденья — и передние, и задние — имеют подогрев. По центру консоли установлен 12-дюймовый дисплей, есть также проекционный дисплей на лобовое стекло, который показывает ключевые данные о поездке и дублирует дорожные знаки. Для смартфона предусмотрен порт беспроводной зарядки.

Оригинально сделана кнопка запуска двигателя. Расположена она не в районе руля, как обычно, а возле рычага коробки передач. И ее нужно не нажимать, а поворачивать, как ключ. Честно сказать, самому догадаться сложно.

[ + – ] Отделка салона соответствует стоимости машины и статусу владельца

Небольшой пример того, насколько все продумано в этом авто. Подача омывающей жидкости идет непосредственно на дворники: никаких брызг на лобовом стекле, которые хоть и на доли секунды, но ухудшают видимость. Форсунки омывателя с подогревом, так что и замерзание омывающей жидкости вам не грозит (если, конечно, это правильная жидкость).

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На заднем ряду очень просторно и комфортно. Можно любоваться небом через панорамную крышу и заряжать телефон от USB-порта. И еще приятная практичная деталь: под задними сиденьями есть скрытые ниши для планшета или документов. Можно прятать ноутбук, и тогда он не привлечет внимание воров.

[ + – ] Видео: Вадим Беев

До сотни Volvo XC60 — за 5,9 секунды

Эта машина впечатляет полным набором всех возможных опций. Круговой обзор, мониторинг зеркал, системы очищения воздуха в салоне и контроля шума, круиз-контроль.

В нашем гибриде Volvo ХС60 установлена система Pilot Assist. Она удерживает авто в полосе движения, держит дистанцию с впереди идущим автомобилем, то есть обеспечивает более плавную и легкую езду. Также есть система предупреждения фронтального столкновения City Safety, которая помогает остановить автомобиль в экстренной ситуации.

[ + – ] Центр консоли украшает 12-дюймовый дисплей мультимедийной системы [ + – ] Авто заводится поворотом кнопки, рядом — переключатель режимов движения

Но вернемся к главной особенности этого автомобиля — технологии плагин-гибрид. У Volvo XC60 есть три режима езды:

электрический режим (Pure) — не использует двигателя внутреннего сгорания. Запас хода на электротяге — в среднем 50 км;

режим Hybrid — использует оба двигателя сразу. Автомобиль сам решает, в какой момент применять тот или иной мотор или оба одновременно. Хорош он экономными затратами топлива — 3–8 л/100 км, в зависимости от уровня заряда батареи;

режим Power — оба двигателя работают на самой большой мощности, что дает машине максимальную динамику, а вам — максимальный драйв и удовольствие от вождения.

Заявленный разгон до сотни у этого более чем двухтонного внедорожника — 5,9 секунды! И действительно, динамические качества машины впечатляют. ХС60 набирает ход с поразительным сочетанием плавности и резкости. Вы нажали педаль газа — и машина буквально улетела вперед, оставив далеко позади других участников движения (конечно же, в рамках разрешенной скорости). Добавьте к этому великолепную управляемость, комфортные кресла и премиальное звучание аудиосистемы (Harman Kardon, между прочим) — и вы примерно представите то удовольствие, которое дарит эта машина водителю, а также пассажирам.

[ + – ] Электромотор заряжается как от энергии торможения авто, так и от зарядных станций

Volvo ХС60 обеспечит вам комфорт и в поездках на длинные расстояния, и в городском трафике. Но именно в городе ощущаются преимущества плагин-гибрида. Батарея электродвигателя заряжается по ходу движения от энергии торможения машины, кроме того, ее можно заряжать на зарядных станциях и от домашней розетки, что занимает от трех до восьми часов, в зависимости от силы тока. Во время движения на электротяге ХС60 не только бережет атмосферу планеты, но и дарит вам полную тишину в салоне, да еще и экономит ваши затраты на бензин.

Если подытожить, этот автомобиль сочетает в себе сразу несколько прекрасных качеств: красоту, мощность, динамику, статус, комфортность. Все, чего вы ожидаете от премиального кроссовера за €65 тыс., Volvo ХС60 вам обеспечит.

Прогревать ли гибрид Volvo XC60 зимой

Этот вопрос интересует многих. Ведь гибридный автомобиль заводится от электродвигателя, однако это не меняет того факта, что жидкости и узлы машины промерзают при минусовой температуре. Вот что нам пояснили инженеры Volvo: "Если в двух словах, то после ужесточения норм токсичности все производители рекомендуют не прогревать двигатель (для поддержания экологии). Но не рекомендуется давать максимальную нагрузку на двигатель до его полного прогрева. В данном случае это актуально и для гибрида, и для ДВС. Если салон прогрелся, значит, мотор горячий и можно эксплуатировать двигатель по максимуму".

[ + – ] ХС60 набирает ход с поразительным сочетанием плавности и резкости

Как делала я: заведя машину, включала обогрев стекол, сидений и руля. Тогда сразу заводился и ДВС. Подождав минут 5–7, начинала движение на небольшой скорости. Автомобиль чувствовал себя вполне комфортно.

Технические характеристики Вольво ХС60

Тип — кроссовер

— кроссовер Двигатель — 2,0 гибрид, 4 цилиндра

— 2,0 гибрид, 4 цилиндра Мощность — 253 л. с. при 5500 об./мин. + 87 л. с. от электромотора при 7000 об./мин.

— 253 л. с. при 5500 об./мин. + 87 л. с. от электромотора при 7000 об./мин. Макс. крут. момент, Нм (при об./мин.) — 350/1700–500 плюс 240/3000

Нм (при об./мин.) — 350/1700–500 плюс 240/3000 Тип привода — eAWD

— eAWD Трансмиссия — 8-ступенчатый автомат

— 8-ступенчатый автомат Макс. скорость в тестовой машине ограничена до 180 км/ч

в тестовой машине ограничена до 180 км/ч Разгон — от 0 до 100 км/ч — 5,9 сек.

— от 0 до 100 км/ч — 5,9 сек. Заявленный расход топлива (город/трасса/смешанный) — 2,8–8,4 л, в зависимости от уровня заряда батареи

(город/трасса/смешанный) — 2,8–8,4 л, в зависимости от уровня заряда батареи Средний расход в ходе тест-драйва по Киеву — 7,4 л на 100 км

Цена тестируемой комплектации Volvo XC60 — € 65 700

Рассказ о Volvo XC60 мы дополним небольшим историческим экскурсом, позволяющим оценить усилия шведов на пути к заслуженному званию производителя самых безопасных автомобилей.

В середине ХХ века Вольво стала первой компанией, занявшейся безопасностью за рулем всерьез и по-настоящему. Volvo Amazon — единственная машина в истории марки, имевшая имя собственное — оказалась первопроходцем. Первопроходцем для мира, первопроходцем и для самой Вольво. Как начинала путь шведская компания, кто ее основатели, каким образом Volvo популяризовала свои наработки в сфере безопасности, какие вехи были на этом пути — обо всем этом узнаете из ролика ниже.