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Шведская ракета. Чем удивил Volvo XC60: тест-драйв нового кроссовера (фото, видео)

Виктория Светлова
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Volvo XC60, вид спереди, фото, тест-драйв
Фото: Вадим Беев

Мороз и солнце; день чудесный! Да и как может быть иначе, когда в нашем распоряжении шикарный внедорожник Volvo ХС60. Настоящая зима, заглянувшая в Киев, — прекрасный момент для тест-драйва Volvo XC60 второго поколения.  

Гибрид Volvo XC60: два мотора и полный комфорт

Во-первых, он красивый. Очень красивый — и снаружи, и внутри. Дизайн Вольво ХС60 практически полностью повторяет линии старшего брата, ХС90, и отличить их на дороге непросто. Кстати, по результатам продаж 2019 и 2020 годов именно гибрид Volvo XC60 стал самой продаваемой моделью Volvo в мире. На втором месте компактный ХС40, а на третьем — ХС90. В Украине ситуация иная: на первое место по продажам вышел флагман бренда ХС90. На втором месте ХС60 и на третьем — ХС40. Любят наши состоятельные люди большие авто и денег на них не жалеют. 

Volvo XC60, фото, вид сбоку
Во-первых, XC60 красивый.
Volvo XC60, фото, колеса
Volvo XC60, фото, колесо
Volvo XC60, фото, Киев, Днепр
Volvo XC60, фото, задняя фара, Днепр
Volvo XC60, вид сбоку, фото
Volvo XC60, фото, вид сбоку
Volvo XC60, фото, вид сбоку
Volvo XC60, фото, колеса
Volvo XC60, фото, колесо
Volvo XC60, фото, Киев, Днепр
Volvo XC60, фото, задняя фара, Днепр
Volvo XC60, вид сбоку, фото
Volvo XC60, фото, вид сбоку

Итак, новый Volvo ХС60 — представительский премиальный кроссовер класса К2. Собирается в Гетеборге, Швеция. 

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На нашем рынке представлены несколько версий этой машины с бензиновыми и дизельными моторами. Наш тестовый автомобиль — Volvo XC60 T6 Twin Engine в комплектации R-Design Expression. Это плагин-гибрид с двумя двигателями: бензиновым 4-цилиндровым объемом около 2 л, с компрессором и турбонаддувом мощностью 253 л. с. и 87-сильным электромотором. Максимальный крутящий момент 350 Нм доступен уже с 1700 об./мин. плюс 240 Нм от электродвигателя. Автомобиль формально — с передним приводом, но благодаря тому, что двигатель внутреннего сгорания крутит переднюю ось, а электрический — заднюю, фактически привод полный.

Кроссовер Volvo XC60 достаточно крупный: длина — 4,688 м, высота дорожного просвета — 216 мм. В нашей комплектации — 19-дюймовые колеса. Машину украшает фирменная LED-оптика системы адаптивного освещения. В целом облик ХС60 впечатляет сочетанием динамичности и элегантности. 

вольво xc60, фото, фары
LED-оптика обеспечивает отличную видимость в темноте
вольво xc60, вид спереди, фары, фото
вольво xc60, фото, фары
вольво xc60, вид спереди, фары, фото

Прежде чем продолжить, стоит сказать, сколько стоит эта машина: €65 тыс. Цена Volvo XC60 сопоставима с вполне приличной квартирой в Киеве. Поэтому все до мелочей в таком автомобиле соответствует статусу владельца. 

Мягкая коричневая кожа, сиденья со всеми возможными электрорегулировками, с боковой и поперечной поддержкой. Руль и все сиденья — и передние, и задние — имеют подогрев. По центру консоли установлен 12-дюймовый дисплей, есть также проекционный дисплей на лобовое стекло, который показывает ключевые данные о поездке и дублирует дорожные знаки. Для смартфона предусмотрен порт беспроводной зарядки. 

Оригинально сделана кнопка запуска двигателя. Расположена она не в районе руля, как обычно, а возле рычага коробки передач. И ее нужно не нажимать, а поворачивать, как ключ. Честно сказать, самому догадаться сложно. 

вольво xc60, фото, салон, передние сидения
Отделка салона соответствует стоимости машины и статусу владельца
Volvo xc60, фото, салон, руль
вольво xc60, заднее сидение, фото, оббивка
вольво xc60 новая, обзор, фото, тест-дайв
вольво xc60, фото, салон, передние сидения
Volvo xc60, фото, салон, руль
вольво xc60, заднее сидение, фото, оббивка
вольво xc60 новая, обзор, фото, тест-дайв

Небольшой пример того, насколько все продумано в этом авто. Подача омывающей жидкости идет непосредственно на дворники: никаких брызг на лобовом стекле, которые хоть и на доли секунды, но ухудшают видимость. Форсунки омывателя с подогревом, так что и замерзание омывающей жидкости вам не грозит (если, конечно, это правильная жидкость). 

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Новый Volvo XC40: тест-драйв кроссовера-гибрида для большого города (видео)

На заднем ряду очень просторно и комфортно. Можно любоваться небом через панорамную крышу и заряжать телефон от USB-порта. И еще приятная практичная деталь: под задними сиденьями есть скрытые ниши для планшета или документов. Можно прятать ноутбук, и тогда он не привлечет внимание воров.

Видео: Вадим Беев

 До сотни Volvo XC60 — за 5,9 секунды

Эта машина впечатляет полным набором всех возможных опций. Круговой обзор, мониторинг зеркал, системы очищения воздуха в салоне и контроля шума, круиз-контроль.

В нашем гибриде Volvo ХС60 установлена система Pilot Assist. Она удерживает авто в полосе движения, держит дистанцию с впереди идущим автомобилем, то есть обеспечивает более плавную и легкую езду. Также есть система предупреждения фронтального столкновения City Safety, которая помогает остановить автомобиль в экстренной ситуации. 

Volvo XC60, фото, тест-драйв
Центр консоли украшает 12-дюймовый дисплей мультимедийной системы
режимы езды Volvo XC60, фото, салон
Авто заводится поворотом кнопки, рядом — переключатель режимов движения

Но вернемся к главной особенности этого автомобиля — технологии плагин-гибрид. У Volvo XC60 есть три режима езды: 

  • электрический режим (Pure) — не использует двигателя внутреннего сгорания. Запас хода на электротяге — в среднем 50 км;
  • режим Hybrid — использует оба двигателя сразу. Автомобиль сам решает, в какой момент применять тот или иной мотор или оба одновременно. Хорош он экономными затратами топлива — 3–8 л/100 км, в зависимости от уровня заряда батареи;
  • режим Power — оба двигателя работают на самой большой мощности, что дает машине максимальную динамику, а вам — максимальный драйв и удовольствие от вождения.

Заявленный разгон до сотни у этого более чем двухтонного внедорожника — 5,9 секунды! И действительно, динамические качества машины впечатляют. ХС60 набирает ход с поразительным сочетанием плавности и резкости. Вы нажали педаль газа — и машина буквально улетела вперед, оставив далеко позади других участников движения (конечно же, в рамках разрешенной скорости). Добавьте к этому великолепную управляемость, комфортные кресла и премиальное звучание аудиосистемы (Harman Kardon, между прочим) — и вы примерно представите то удовольствие, которое дарит эта машина водителю, а также пассажирам. 

Volvo XC60, двигатель, электромотор, гибрид
Электромотор заряжается как от энергии торможения авто, так и от зарядных станций
Volvo XC60, фото
Volvo XC60, двигатель, электромотор, гибрид
Volvo XC60, фото

Volvo ХС60 обеспечит вам комфорт и в поездках на длинные расстояния, и в городском трафике. Но именно в городе ощущаются преимущества плагин-гибрида. Батарея электродвигателя заряжается по ходу движения от энергии торможения машины, кроме того, ее можно заряжать на зарядных станциях и от домашней розетки, что занимает от трех до восьми часов, в зависимости от силы тока. Во время движения на электротяге ХС60 не только бережет атмосферу планеты, но и дарит вам полную тишину в салоне, да еще и экономит ваши затраты на бензин.

Если подытожить, этот автомобиль сочетает в себе сразу несколько прекрасных качеств: красоту, мощность, динамику, статус, комфортность. Все, чего вы ожидаете от премиального кроссовера за €65 тыс., Volvo ХС60 вам обеспечит. 

Прогревать ли гибрид Volvo XC60 зимой

Этот вопрос интересует многих. Ведь гибридный автомобиль заводится от электродвигателя, однако это не меняет того факта, что жидкости и узлы машины промерзают при минусовой температуре. Вот что нам пояснили инженеры Volvo: "Если в двух словах, то после ужесточения норм токсичности все производители рекомендуют не прогревать двигатель (для поддержания экологии). Но не рекомендуется давать максимальную нагрузку на двигатель до его полного прогрева. В данном случае это актуально и для гибрида, и для ДВС. Если салон прогрелся, значит, мотор горячий и можно эксплуатировать двигатель по максимуму".

Volvo XC60, руль, рулевая колонка, фото
ХС60 набирает ход с поразительным сочетанием плавности и резкости
Volvo XC60, руль, рулевая колонка, фото
Volvo XC60, приборная панель, фото
Volvo XC60, приборы, дисплей, фото
Volvo XC60, руль, рулевая колонка, фото
Volvo XC60, руль, рулевая колонка, фото
Volvo XC60, приборная панель, фото
Volvo XC60, приборы, дисплей, фото

Как делала я: заведя машину, включала обогрев стекол, сидений и руля. Тогда сразу заводился и ДВС. Подождав минут 5–7, начинала движение на небольшой скорости. Автомобиль чувствовал себя вполне комфортно. 

Технические характеристики Вольво ХС60

  • Тип — кроссовер
  • Двигатель — 2,0 гибрид, 4 цилиндра
  • Мощность — 253 л. с. при 5500 об./мин. + 87 л. с. от электромотора при 7000 об./мин.
  • Макс. крут. момент, Нм (при об./мин.) — 350/1700–500 плюс 240/3000 
  • Тип привода — eAWD
  • Трансмиссия — 8-ступенчатый автомат 
  • Макс. скорость в тестовой машине ограничена до 180 км/ч
  • Разгон — от 0 до 100 км/ч — 5,9 сек.
  • Заявленный расход топлива (город/трасса/смешанный) — 2,8–8,4 л, в зависимости от уровня заряда батареи
  • Средний расход в ходе тест-драйва по Киеву — 7,4 л на 100 км 

Цена тестируемой комплектации Volvo XC60 — € 65 700

Рассказ о Volvo XC60 мы дополним небольшим историческим экскурсом, позволяющим оценить усилия шведов на пути к заслуженному званию производителя самых безопасных автомобилей.

В середине ХХ века Вольво стала первой компанией, занявшейся безопасностью за рулем всерьез и по-настоящему. Volvo Amazon — единственная машина в истории марки, имевшая имя собственное — оказалась первопроходцем. Первопроходцем для мира, первопроходцем и для самой Вольво. Как начинала путь шведская компания, кто ее основатели, каким образом Volvo популяризовала свои наработки в сфере безопасности, какие вехи были на этом пути — обо всем этом узнаете из ролика ниже.

Видео: Вадим Беев