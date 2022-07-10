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Думки Російсько-українська війна

Зарано втомились. До зими війна не закінчиться, взяти Київ — головна мета Путіна

"Ми втратили Крим, Херсон, Мелітополь, Маріуполь і мало не втратили Київ. Нічого б цього не трапилося, якби діяли заздалегідь. Сьогодні ворог всерйоз має намір штурмувати не тільки Слов'янськ-Краматорськ, а й Дніпро, Запоріжжя, Одесу, Київ. Час приймати важкі, правильні рішення. На кону — вся Україна". Думка.

Юрій Касьянов
Юрій Касьянов
Військовослужбовець ЗСУ
3907
Путін
Фото: РИА Новости | Росія по шматках захоплює українські території. Зупинятись на Донбасі Путін не збирається

Помітно, що більшість суспільства — "народ" серйозно втомився від війни. Погані новини дратують. Негативні прогнози ігноруються. Складні тексти йдуть за російським кораблем.

Більшість готова дорого платити за мир, але тільки щоби тут і зараз: потрібні байрактари — будь ласка, потрібні дрони для ЗСУ — запросто, треба гармати, танки, гаубиці — купимо. На ура вітається західна допомога. Борисів джонсонів цілують у всі інтимні місця. Все в ім'я перемоги. Але тільки щоб війна закінчилася до зими. І жодних зволікань.

Але вона не закінчиться. Зима буде довгою. Війна – страшною. Ворог всерйоз має намір штурмувати не лише Слов'янськ-Краматорськ, а й Дніпро, Запоріжжя, Одесу, Київ.

Ставки ростуть, як на дріжджах, кров ллється рікою, і саме час приймати правильні рішення, а не ситуативні, яскраві, як нічні метелики, сподіваючись сподобатися публіці.

Країна має стати суцільним військовим табором, економіка має бути переведена на військові рейки. Цілодобово мають виготовлятися боєприпаси, танки, гармати, автомобілі, безпілотники — все, що потрібне для війни. Під рушницю треба поставити не мільйон, а два, три мільйони людей. Маленька Фінляндія з населенням 5 млн змогла виставити проти СРСР півтора — чим ми гірші? І чи маємо інший вибір?

Напередодні великої війни, за місяць, за два до широкомасштабного вторгнення я пропонував, просив, благав оголосити мобілізацію, вивести війська з казарм, зайняти підготовлені рубежі на кордоні, розосередити склади, авіацію, бронетехніку, наглухо закупорити вихід із Криму та Чорнобильську зону, евакуювати людей із напрямків удару.

У відповідь чув — "панікер!", "економіка не витримає", "куди ж ми поїдемо"... 24-го вранці всі дороги були забиті намертво — поїхали, мобілізацію оголосили, війська висунули. Але втратили Крим, Херсон, Мелітополь, Маріуполь, мало не втратили Київ.

Нічого б цього не сталося, якби діяли заздалегідь. Сьогодні знову час ухвалювати важкі, правильні рішення. Ворог не зупиниться. Не сподівайтесь. На кону – вся Україна.

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