Газ, світло чи вода: які комунальні послуги дорожчають в Україні

За інформацією Держстату, дорожче стало оплачувати майже всі комунальні послуги. Не змінилися лише тарифи на струм, природний газ, гарячу воду й опалення.

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Навіть незважаючи на фіксовані ціни на тарифи, комуналка в Україні все одно дорожчає. Як свідчать дані Держстату, у жовтні 2022 року (порівняно з жовтнем-2021) комунальні послуги загалом стали дорожчими на 5,5%.

У відомстві зазначають, що найбільше подорожчало утримання та ремонт житла — на 25,5%. Серйозно додали в ціні й інші комунальні послуги, наприклад:

каналізація — на 14,9%;

водопостачання — на 12%;

прибирання сміття — 11,9%.

керування багатоквартирними будинками — на 4,4%.

[ + – ] Як в Україні подорожчала комуналка Фото: Держстат

А ось гаряча вода й опалення подорожчали ледь помітно — менш ніж на 1%. Вартість електроенергії взагалі не змінилася, а природний газ навіть став дешевшим — на 1,3%.

Якщо ж взяти статистику за місяцями (жовтень до вересня), то зміни практично непомітні. Але все ж таки подорожчання є:

утримання та ремонт житла подорожчало на 1,8%;

прибирання сміття стало дорожчим на 1,3%;

гаряча вода й опалення подешевшали на 0,2%.

Раніше в Міністерстві енергетики заявили, що, незважаючи на важку ситуацію в енергетичній сфері, тарифи на електроенергію для українців поки що не переглядатимуть. Тому в Україні далі діє тариф на струм у розмірі 1,44 грн на перші 250 кВт*год. За споживання понад 250 кВт*год за кожну доведеться платити 1,68 грн.

Водночас продукти харчування в Україні за жовтень 2022 року подорожчали на 4,2%. Найбільше подорожчали яйця — на 60,5%