Невиправдано низькі: в Україні хочуть переглянути тарифи на газ

На думку нардепа Данила Гетманцева, переглянути тарифи на газ потрібно було набагато раніше, адже сьогоднішній тариф на рівні 7,99 грн за кубометр газу — це дуже дешево.

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Через війну Росії проти України всі без винятку експерти та політики прогнозують складний опалювальний сезон. Тим часом українська влада може переглянути тариф на газ для побутових споживачів уже 2023 року. Про це під час форуму "Діалог громадянського суспільства, бізнесу та влади: виклики воєнного часу" заявив голова податкового комітету Данило Гетманцев, повідомляє видання "На пенсії".

За словами Данила Гетманцева, теперішній тариф невиправдано низький. Перегляд цін може відбутися вже у квітні 2023 року.

"Принципова позиція президента, принципова позиція уряду, яку ми виконаємо, ті обіцянки, які брали перед людьми — до кінця опалювального сезону не змінюватимемо тарифи. Тому до квітня тарифи не змінять. Після квітня є підстави говорити про те, що ціни на газ треба міняти", — заявив Данило Гетманцев.

Нардеп також додав, що, на його особисту думку, переглянути тарифи на газ потрібно було набагато раніше, адже фіксований тариф на "блакитне паливо" для побутових споживачів на рівні 7,99 грн за кубометр газу — це дуже дешево.

Підвищення цін на газ в Україні — прогнози експертів

Восени 2022 року очікується підвищення тарифів на газ для промислових підприємств. Це вплине на вартість продуктів — вони подорожчають на 20-25%. Водночас найбільше подорожчають продукти харчування, — попередив аналітик Інституту економічних стратегій Юрій Корольчук.

Восени вартість газу для бізнесу зросте приблизно на 1/3, з 45 до 60 гривень за кубометр, ця ціна буде закладена у вартість товарів, зокрема будівельних матеріалів та сільськогосподарської продукції.

"Побутова продукція, у вартість якої закладаються ціни на енергоносії, має перспективи зростання до 20%. Продукти харчування — зростання не більше ніж 25%", — сказав Корольчук.

Фокус раніше розповідав про ситуацію на газовому ринку після початку повномасштабної війни з Росією. Рано чи пізно витрати на закупівлю палива виробники тепла захочуть поділити зі споживачем, щоб уникнути банкрутства.

Також нагадаємо, що клієнти "Нафтогазу" до 1 травня 2023 року платитимуть за газ 7,96 грн за 1 кубометр.