Неоправданно низкие: в Украине хотят пересмотреть тарифы на газ

По мнению нардепа Даниила Гетманцева, пересмотреть тарифы на газ нужно было гораздо раньше, ведь сегодняшний тариф на уровне 7,99 грн за кубометр газа – это очень дешево.

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Из-за войны России против Украины все без исключения эксперты и политики прогнозируют сложный отопительный сезон. Тем временем украинские власти могут пересмотреть тариф на газ для бытовых потребителей уже в 2023 году. Об этом в ходе форума "Диалог гражданского общества, бизнеса и власти: вызовы военного времени" заявил глава налогового комитета Даниил Гетманцев, сообщает издание "На пенсии".

По словам Даниила Гетманцева, текущий тариф неоправданно низкий. Пересмотр цен может состояться уже в апреле 2023 года.

"Принципиальная позиция президента, принципиальная позиция правительства, которую мы выполним, те обещания, которые брали перед людьми – до конца отопительного сезона не будем менять тарифы. Поэтому до апреля тарифы не будут изменены. После апреля есть основания говорить о том, что цены на газ нужно менять", — заявил Даниил Гетманцев.

Нардеп также добавил, что, по его личному мнению, пересмотреть тарифы на газ нужно было гораздо раньше, ведь фиксированный тариф на "голубое топливо" для бытовых потребителей на уровне 7,99 грн за кубометр газа – это очень дешево.

Повышение цен на газ в Украине – прогнозы экспертов

Осенью 2022 ожидается повышение тарифов на газ для промышленных предприятий. Это повлияет на стоимость продуктов — они подорожают на 20-25%. При это больше всего подорожают продукты питания, предупредил аналитик Института экономических стратегий Юрий Корольчук.

Осенью стоимость газа для бизнеса вырастет примерно на 1/3, с 45 до 60 гривен за кубометр, эта цена будет заложена в стоимость товаров, в частности, строительных материалов и сельскохозяйственной продукции.

"Бытовая продукция, в стоимость которой закладываются цены на энергоносители, имеет перспективы роста до 20%. Продукты питания – рост не больше 25%", – сказал Корольчук.

Фокус ранее рассказывал о ситуации на газовом рынке после начала полномасштабной войны с Россией. Рано или поздно расходы на закупку топлива производители тепла захотят разделить с потребителем, чтобы избежать банкротства.

Также напомним, что клиенты "Нафтогаза" до 1 мая 2023 года будут платить за потребляемый газ 7,96 грн за 1 кубометр.