Тариф на газ: в Украине утвердили стоимость голубого топлива до 2023 года

В НКРУ определились с тарифами для клиентов "Нафтогаза", оставшиеся без своих поставщиков. Тариф будет действовать до весны 2023 года.

Пока украинцы и государство готовятся к сложному отопительному сезону, Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), определила тариф для "Нафтогаза" для клиентов, которые остались без своих поставщиков. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Сообщается, что согласно закону, такие потребители автоматически становятся клиентами "Нафтогаза" и будут платить по 7,96 грн за куб. м. На заседании комиссии отметили, что стоимость газа для тех, кто пользуется услугами поставщика "последней надежды", рассчитывается по специальной формуле. Цена колеблется от 100 до 200 грн за куб. м. Но сейчас эту цену применять не будут. Таким образом, платить 7,96 грн за куб. м газа клиенты "Нафтогаза" будут до 1 мая 2023 года.

Повышение цен на газ в Украине – прогнозы экспертов

Осенью 2022 ожидается повышение тарифов на газ для промышленных предприятий. Это повлияет на стоимость продуктов — они подорожают на 20-25%. При это больше всего подорожают продукты питания, предупредил аналитик Института экономических стратегий Юрий Корольчук.

Осенью стоимость газа для бизнеса вырастет примерно на 1/3, с 45 до 60 гривен за кубометр, эта цена будет заложена в стоимость товаров, в частности, строительных материалов и сельскохозяйственной продукции.

"Бытовая продукция, в стоимость которой закладываются цены на энергоносители, имеет перспективы роста до 20%. Продукты питания – рост не больше 25%", – сказал Корольчук.

Ранее НАК "Нафтогаз Украины" успешно провел переговоры с держателями еврооблигаций, срок погашения которых наступает в июле 2024-го.Сообщается, что отсрочка предоставлена на 2 года. Таким образом, компания может оплатить тело долга в размере 600 млн евро не в 2024-м, а в 2026 году. Тогда проценты надо будет начать платить уже в 2024.

Фокус ранее рассказывал о ситуации на газовом рынке после начала полномасштабной войны с Россией. Рано или поздно расходы на закупку топлива производители тепла захотят разделить с потребителем, чтобы избежать банкротства.