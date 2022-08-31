Дефолт по еврооблигациям отменяется: "Нафтогаз" отчитался об успешных переговорах

В "Нафтогазе" заявили, что держатели еврооблигаций согласились отсрочить выплаты на два года. Компания может оплатить тело долга в размере 600 млн евро в 2026 году.

НАК "Нафтогаз Украины" успешно провел переговоры с держателями еврооблигаций, срок погашения которых наступает в июле 2024-го. Так, 77 процентов инвесторов проголосовали "за" и согласились на предложение по отсрочке выплат, о чем сообщила компания в Facebook.

Сообщается, что отсрочка предоставлена на 2 года. Таким образом, компания может оплатить тело долга в размере 600 млн евро не в 2024-м, а в 2026 году. Тогда проценты надо будет начать платить уже в 2024. Сумма процентов в течение 2022-2024 годов составляет 90 млн евро (45 млн евро в год, которые должны уплачиваться в июле каждого года).

Сообщается, что компания обратилась к Кабинету министров Украины, чтобы согласовать соответствующую сделку для надлежащего завершения запроса к держателям еврооблигаций.

Также отмечается, что держатели на повторном собрании не поддержали новое предложение об изменениях в условиях долговых обязательств "Нафтогаза" Правда, условия отклоненного инвесторами предложения Нефтегаза были определены Кабинетом Министров, в частности Министерством финансов. Они отвечали условиям инвесторов по отсрочке выплат по суверенным еврооблигациям Украины.

"В ближайшее время Нафтогаз обратится в Кабинет Министров с предложением выработать общую позицию по дальнейшим действиям по реструктуризации еврооблигаций компании", — сказано в сообщении.

Ранее Фокус писал, что "Нафтогаз" объявил дефолт по еврооблигациям. "Нафтогаз" должен инвесторам 335 млн долларов по выпуску прошлогодних бумаг. Правительство могло запретить платежи из-за того, что западные партнеры Украины не поняли, как при заморозке госдолга частные инвесторы получают деньги.

Правда, за несколько дней до дефолта "Нафтогаз" обращался к правительству и сообщал, что на счетах предприятия достаточно средств.