"Нафтогаз" объявил дефолт по еврооблигациям: Кабмин не разрешил платить инвесторам

"Нафтогаз" должен инвесторам 335 млн долларов по выпуску прошлогодних бумаг. Правительство могло запретить платежи из-за того, что западные партнеры Украины не поняли, как при заморозке госдолга частные инвесторы получают деньги.

Правительство Украины пошло на дефолт компании НАК "Нафтогаз", срок выплат держателям еврооблигаций закончился 26 июля. Об этом говорится в Facebook.

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За несколько дней до дефолта "Нафтогаз" обращался к правительству и сообщал, что на счетах предприятия достаточно средств.

Кабмину описали риски и негативные последствия для предприятия и страны в случае "жесткого дефолта" по еврооблигациям. Несмотря на это, правительство не разрешило должностным лицам выполнить обязательства перед держателями еврооблигаций, что и привело к дефолту "Нафтогаза".

"Таким образом, правительство пошло на дефолт по еврооблигациям НАК "Нафтогаз Украины". Невыполнение обязательств практически лишило "Нафтогаз" доступа к международному рынку капитала, КМУ своим запретом фактически взял на себя полную ответственность за привлечение средств, необходимых для импорта природного газа для прохождения отопительного сезона 2022/2023", – подчеркнули в компании.

Дефолт "Нафтогаза" – с отсрочкой выплат не согласны

Накануне дефолта "Нафтогаза" компания в биржевом сообщении заявила об отказе владельцев еврооблигаций согласиться отсрочить выплаты на 2 года.

Известно, что предприятие должно было до конца 26 июля выплатить 335 млн долларов тела долга по выпуску бумаг в 2022 году и 45 млн евро процентов по выпуску 2024 года. Кабмин выплаты не согласовал и поручил компании начать второй раунд переговоров с инвесторами по реструктуризации долга.

Собеседники "Экономической правды" говорят, что отказ правительства продиктован непониманием иностранных партнеров Украины, почему при условии заморозки выплат по госдолгу частным инвесторам выплачивают деньги.

Кабинет министров настаивает на сохранении ликвидности компании для закупки газа в рамках подготовки к отопительному сезону и ожидает, что они пойдут по примеру "Укрэнерго" и "Укравтодора", которые приступают к реструктуризации долгов.

Фокус ранее писал, что просьба предприятия о реструктуризации долга за несколько дней до выплат по еврооблигациям была неприятной неожиданностью для кредиторов.

Напомним, что в мае стало известно об их планах повысить цены на газ для предприятий тепловой коммунальной энергетики более чем в 3 раза – до 24-29,4 тыс. гривен за 1 тыс. кубометров.