"Нафтогаз" оголосив дефолт по єврооблігаціям: Кабмін не дозволив платити інвесторам

"Нафтогаз" винен інвесторам 335 млн доларів з випуску торішніх паперів. Уряд міг заборонити платежі через те, що західні партнери України не зрозуміли, як при заморожуванні держборгу приватні інвестори отримують гроші.

Уряд України пішов на дефолт компанії НАК "Нафтогаз", термін виплат власникам єврооблігацій закінчився 26 липня. Про це йдеться у Facebook.

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За кілька днів до дефолту "Нафтогаз" звертався до уряду і зазначав, що на рахунках підприємства достатньо грошей.

Кабміну описали ризики та негативні наслідки для "Нафтогазу" та країни у разі "жорсткого дефолту" по єворооблігаціям. Попри це уряд не дозволив посадовцям "Нафтогазу" виконати зобов'язання перед власниками євроблігацій, що і призвело до дефолту "Нафтогазу".

"Таким чином, уряд пішов на дефолт по єврооблігаціям НАК "Нафтогаз України". Невиконання зобов'язань практично позбавило "Нафтогаз" доступу до міжнародного ринку капіталу, КМУ своєю забороною фактично взяв на себе повну відповідальність за залучення коштів, необхідних для імпорту природного газу для проходження опалювального сезону 2022/2023", — наголосили в компанії.

Дефолт "Нафтогазу" — з відстроченням виплат не згодні

Напередодні дефолту "Нафтогазу" компанія у біржовому повідомленні заявила про відмову власників єврооблігацій погодитися відстрочити виплати на 2 роки.

Відомо, що підприємство мало до кінця 26 липня виплатити 335 млн. доларів тіла боргу з випуску паперів у 2022 році та 45 млн євро відсотків з випуску 2024 року. Кабмін виплати не погодив і доручив компанії розпочати другий раунд переговорів з інвесторами щодо реструктуризації боргу.

Співрозмовники "Економічної правди" кажуть, що відмова уряду продиктована нерозумінням іноземних партнерів України, чому за умови заморожування виплат по держборгу приватним інвесторам виплачують гроші.

Кабінет міністрів наполягає на збереженні ліквідності компанії для закупівлі газу в межах підготовки до опалювального сезону та очікує, що вони підуть за прикладом "Укренерго" та "Укравтодору", які приступають до реструктуризації боргів.

Фокус раніше писав, що прохання про реструктуризацію боргу за кілька днів до виплат по єврооблігаціям було неприємною несподіванкою для кредиторів.

Нагадаємо, що в травні стало відомо про їхні плани підвищити ціни на газ для підприємств теплової комунальної енергетики у понад 3 рази — до 24-29,4 тис. гривень за 1 тис. кубометрів.