Змінено терміни та критерії: Кабмін оновив порядок бронювання від мобілізації, деталі

Частина мобілізованих працівників буде врахована до загальної кількості осіб, що підлягають бронюванню, а для критично важливих підприємств оновили критерії розрахунку середньої зарплати.

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Кабінет міністрів вніс зміни до порядку бронювання від мобілізації в Україні та критеріїв визначення критично важливих підприємств. Про це 28 лютого повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук в Telegram.

Уряд ухвалив зміни до порядку бронювання працівників від мобілізації в Україні Фото: Скриншот

За словами Мельничука, змін зазнала постанова КМУ від 27.01.2023 № 76 "Деякі питання реалізації положень Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", а саме:

працівників, які були призвані на військову службу під час мобілізації після 18.05.2024, буде враховано до загальної кількості осіб, що підлягають бронюванню;

вимога щодо 72-годинної перевірки відомостей про працівника під час його бронювання не стосуватиметься державних органів;

термін анулювання відстрочки працівників підприємств, установ й організацій скоротили до 5 днів;

внесли зміни до критеріїв визначення підприємств критично важливими: встановили місячний період розрахунку середньої заробітної плати.

Крім того, Пенсійному фонду та Міністерству цифрової трансформації України дали завдання протягом місяця забезпечити обмін даними між реєстром застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування та Єдиним державним вебпорталом електронних послуг, щоб визначати відповідність нарахованої військовозобов'язаному зарплати критеріям бронювання.

Нагадаємо, 10 лютого в Міністерстві цифрової трансформації розповідали, що зміниться після 28 лютого в правилах бронювання працівників. У відомстві зазначали, що з 1 березня підприємства для надання "броні" працівникам повинні відповідати двом критеріям: відсутність заборгованості зі сплати податків і середня зарплата та зарплата працівника, якого бронюють, не менша за 2,5 мінімальної (тобто 20 тисяч гривень).

В Міністерстві охорони здоров’я України 3 лютого пояснювали, кого з медичних працівників можуть "розбронювати" для потреб Сил оборони.