Изменены сроки и критерии: Кабмин обновил порядок бронирования от мобилизации, детали

Часть мобилизованных работников будет учтена в общее количество лиц, подлежащих бронированию, а для критически важных предприятий обновили критерии расчета средней зарплаты.

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Кабинет министров внес изменения в порядок бронирования от мобилизации в Украине и критерии определения критически важных предприятий. Об этом 28 февраля сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram.

Правительство приняло изменения в порядок бронирования работников от мобилизации в Украине Фото: Скриншот

По словам Мельничука, изменения претерпело постановление КМУ от 27.01.2023 № 76 "Некоторые вопросы реализации положений Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", а именно:

работники, которые были призваны на военную службу по мобилизации после 18.05.2024, будут учтены в общее количество лиц, подлежащих бронированию;

требование о 72-часовой проверке сведений о работнике во время его бронирования не будет касаться государственных органов;

срок аннулирования отсрочки работников предприятий, учреждений и организаций сократили до 5 дней;

внесли изменения в критерии определения предприятий критически важными: установили месячный период расчета средней заработной платы.

Кроме того, Пенсионному фонду и Министерству цифровой трансформации Украины дали задание в течение месяца обеспечить обмен данными между реестром застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования и Единым государственным веб-порталом электронных услуг, чтобы определять соответствие начисленной военнообязанному зарплаты критериям бронирования.

Напомним, 10 февраля в Министерстве цифровой трансформации рассказывали, что изменится после 28 февраля в правилах бронирования работников. В ведомстве отмечали, что с 1 марта предприятия для предоставления "брони" работникам должны соответствовать двум критериям: отсутствие задолженности по уплате налогов и средняя зарплата и зарплата работника, которого бронируют, не меньше 2,5 минимальной (то есть 20 тысяч гривен).

В Министерстве здравоохранения Украины 3 февраля объясняли, кого из медицинских работников могут "разбронировать" для нужд Сил обороны.