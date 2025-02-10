Оновлені правила бронювання працівників від мобілізації: що зміниться після 28 лютого

З 1 березня для бронювання працівників від мобілізації підприємства повинні відповідати двом обов'язковим критеріям і ще одному додатковому на вибір. Контроль відповідності цим вимогам здійснюватиметься щомісяця.

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З 1 грудня 2024 року в Україні набули чинності оновлені правила економічного бронювання працівників від мобілізації. Підприємства, у яких термін дії статусу критично важливих завершився 30 листопада, повинні до 28 лютого 2025 року підтвердити відповідність новим критеріям. Про це повідомляли в Міністерстві цифрової трансформації.

Основні зміни у правилах бронювання

Відтепер компанії, які хочуть забронювати своїх працівників, повинні відповідати двом обов'язковим критеріям і ще одному додатковому на вибір. Відповідність цим вимогам контролюватиметься щомісяця.

Обов'язкові критерії:

Середня зарплата на підприємстві має бути не менше ніж 2,5 мінімальної заробітної плати, тобто не менше 20 тисяч гривень. Заробітна плата працівника, якого бронюють, також повинна бути не нижчою за 2,5 мінімальної зарплати.

Відсутність заборгованості зі сплати податків.

Третій критерій підприємство обирає самостійно з переліку, зазначеного у постанові №76 або у відповідних регіональних чи галузевих критеріях.

Серед додаткових критеріїв:

Сплата податків і зборів понад 1,5 млн євро за рік (еквівалент у гривнях за курсом НБУ).

Валютні надходження понад 32 млн євро на рік, крім позик і кредитів.

Стратегічне значення для держави (визначено в переліку стратегічних об’єктів).

Важливе значення для певної галузі економіки або потреб територіальної громади.

Рівень середньої заробітної плати не нижчий за середній по регіону за IV квартал 2021 року для комунальних підприємств.

Статус резидента Дія.City.

Хто може скористатися бронюванням

Право на бронювання військовозобов'язаних працівників мають:

органи державної влади та місцевого самоврядування;

підприємства, що виконують державні оборонні замовлення — наприклад, постачання техніки чи інших ресурсів.

критично важливі підприємства для економіки чи життєдіяльності населення — енергетика, комунальні послуги, продовольча промисловість тощо.

Як подати заявку

З 1 грудня 2024 року бронювання працівників критичних підприємств здійснюється виключно через портал "Дія". Компанії, які підтвердили свій статус критично важливих, з 22 січня до 1 березня 2025 року можуть подавати списки на бронювання. Заявки будуть розглядатися протягом одного дня.

Нагадаємо, 2 лютого Фокус писав про дві категорії громадян, які отримали право на бронювання.